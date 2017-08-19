蜷尾家進駐W 雪花怪物逗晶華

〔記者凃盈如／台北報導〕夏日炎炎！飯店積極推出沁涼消暑的冰品吸客，不僅結合在地創意，每款對於美感也極講究，更是社群曬照的好素材。台北W飯店與台南爆紅的霜淇淋店家「蜷尾家」合作，即日至8月27日於10樓WOOBAR酒吧設立「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店，除了販售2015年曾奪得Gelato World Tour世界冰淇淋大賽東亞區第二名佳績的「爆米香荔枝蜜紅茶」口味，也推出專為WOOBAR設計的W限定「水蜜桃蘋果桂花伏特加」冰淇淋。蜷尾家老闆李豫昨親臨台北W Hotel活動現場發表限定新品也提到，蜷尾家將於9月8到10日赴義大利參加世界冰淇淋大賽總決賽。
「爆米香荔枝蜜紅茶」以台灣阿里山紅茶作為基底，結合台灣特有的Honey B天然荔枝蜂蜜、屏東紫米爆米香和米爺爺宜蘭有機米脆片，結合清淡的奶香和優雅的茶香。「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店除了提供2種口味的冰淇淋，更於8月19、20日限量販售霜淇淋，可搭配WOOBAR調酒和甜點組合。
無獨有偶，台中高人氣冰品名店「路地氷の怪物」將自8月22日起至9月5日，於台北晶華酒店舉辦快閃活動，推出各式以手作怪物糖霜大眼睛點綴的超萌雪花怪物冰，另有獨家新口味「荔香紅玉」以及「怪物海派」，前者選用法國進口荔枝果泥搭配台灣有機紅玉（台茶18號）製成；後者結合北海道十勝鮮乳、宇治抹茶、黑芝麻、法國可可、宮古島雪鹽花生5種口味，盤中可見5隻逗趣的大眼怪，好吃又好拍！冰品每款200元起，需加10%服務費，此外，晶華酒店點心房也烘焙出5款「幸運小怪物蛋糕」於Regent Gift Shop同步販售。