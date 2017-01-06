國賓粵菜廳港點 味覺+視覺精采

2017-01-06

〔記者凃盈如／台北報導〕國賓粵菜廳特別聘請香港馬會港點行政主廚鍾貴照推出8道獨家全新港點，鍾貴照廚齡40年，13歲開始就當學徒，25歲便升任港點行政主廚，曾任上海錦滄文華大酒店港點主廚、北京半島酒店港點行政主廚，2009年進入香港賽馬會主掌港點廚房，做過逾800種港點，外媒賦予他「港點魔術師」的美名，儼然是本活生生的港點百科全書。

這次於國賓粵菜廳推出的8款港點，含香檳茸如意石榴粿、芥茉香蔥墨魚餃、蘆筍魚蝦蟹餃、荔芋天鵝酥、芝士菊花春捲、蔬菜金腿燒餅、七彩紫米流沙球、鴛鴦涼瓜凍糕。其中蔬菜金腿燒餅更是鍾貴照原創作品，將韭菜原汁揉入麵粉中製成層層燒餅外皮，使麵皮有翠綠柔美的外觀，並散發蔬菜香氣，內包覆金華火腿和蔥製成的餡料，去年12月底推出後，受到饕客青睞；至於鴛鴦涼瓜凍糕口感更富驚喜，取蘋果苦瓜與綠苦瓜2種口味製成的凍糕，故有鴛鴦之名，苦中帶甘甜的冰涼口感，正好做為品嘗一系列港點後的解膩收尾。

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