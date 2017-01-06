國賓粵菜廳港點 味覺+視覺精采
〔記者凃盈如／台北報導〕國賓粵菜廳特別聘請香港馬會港點行政主廚鍾貴照推出8道獨家全新港點，鍾貴照廚齡40年，13歲開始就當學徒，25歲便升任港點行政主廚，曾任上海錦滄文華大酒店港點主廚、北京半島酒店港點行政主廚，2009年進入香港賽馬會主掌港點廚房，做過逾800種港點，外媒賦予他「港點魔術師」的美名，儼然是本活生生的港點百科全書。
這次於國賓粵菜廳推出的8款港點，含香檳茸如意石榴粿、芥茉香蔥墨魚餃、蘆筍魚蝦蟹餃、荔芋天鵝酥、芝士菊花春捲、蔬菜金腿燒餅、七彩紫米流沙球、鴛鴦涼瓜凍糕。其中蔬菜金腿燒餅更是鍾貴照原創作品，將韭菜原汁揉入麵粉中製成層層燒餅外皮，使麵皮有翠綠柔美的外觀，並散發蔬菜香氣，內包覆金華火腿和蔥製成的餡料，去年12月底推出後，受到饕客青睞；至於鴛鴦涼瓜凍糕口感更富驚喜，取蘋果苦瓜與綠苦瓜2種口味製成的凍糕，故有鴛鴦之名，苦中帶甘甜的冰涼口感，正好做為品嘗一系列港點後的解膩收尾。
台北W飯店10樓the kitchen table西餐廳推出「繽紛玩色‧活力享瘦」半自助式下午茶，是首次將美食結合健身房體驗，還可以使用碧波泳池、溜冰場及更衣室內的烤箱、桑拿、蒸氣室與按摩池，讓消費者體驗原本只開放給會員，並且是以繳交年費方式體驗的健身房。
「繽紛玩色‧活力享瘦」方案融合了歡樂氛圍，推出4款熱量爆表及5道健康烹調料理，含「鴨肝起司薯條」、「奶焗起司培根沾醬」、「和牛龍蝦堡」、「滷約克夏豬五花」、「冬令時蔬蕃茄湯」、「低溫烹調牛肉薄片」、「低溫烹調雞胸肉」、「鮮嫩太平洋鮭魚」及蔬食主餐「哇沙米燉飯」，是聚會的絕佳選擇，每人780元+10%，可選擇一道前菜及一道主菜，同時無限享用果汁、奶昔吧及夢幻甜品樂園，2人同行優惠價格1, 500元+10%。加碼推出活力一日下午茶組合，每人1, 800元+10%，
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