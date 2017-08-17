香奈兒魅力 擄獲感官嗅覺

2017-08-17

〔記者邱巧貞／北京報導〕香奈兒上個月甫於巴黎東京宮舉行全新「香奈兒嘉柏麗香水」全球上市發表會，昨日特別將場景拉到北京民生美術館，重現一場充滿感官與嗅覺的體驗旅程。

中國香奈兒形象大使周迅、胡歌與名模劉雯等人皆出席活動，近來婚變流言頻傳的周迅，現身派對現場笑臉迎人，不過採取快閃模式不接受媒體訪問；先前宣告赴美進修的胡歌提到現在正在放暑假，而自己記憶中最難忘的味道，是秋天雨後的上海街道，很多楓樹落葉混著潮濕空氣的氣味，他認為香味代表一個人對生活的態度，體現一個人的品味，而他偏愛淡雅一點的味道，像是蔚藍大海般的清新氣息。至於在校時被拍到生活近照在網路瘋傳，胡歌笑說：「現在巴不得躲起來。」被問到是否適應學校生活？他說：「年紀大了，再做學生，肯定沒有那麼容易適應學校生活。」

「香奈兒嘉柏麗香水」是香奈兒暌違15年全新創作的女性香水，品牌專屬調香師奧利維耶‧波巨（Olivier Polge）將香奈兒女士人格特質中最鮮明的「反叛不羈」，透過香調加以詮釋，此款香水直接以香奈兒女士本名—「嘉柏麗GABRIELLE」命名，向這位大膽、狂妄不羈的創辦人致上最高敬意。

調香師奧利維耶‧波巨創造出一種他心中理想的「夢幻花朵」作為香氛組成素材，他集結香奈兒香水歷史中的所有花卉，打造一種理想且完美的白色花朵。

奧利維耶‧波巨選用依蘭依蘭、茉莉花與橙花，並揉合於格拉斯的晚香玉進行創作，不僅加強了茉莉花的香氛勁度，運用白麝香調整依蘭依蘭的調性，以柔和的檀香木來強化晚香玉溫潤香調，並以柑橘皮揉合葡萄柚及黑加侖香氣來提升橙花的清新氣息。

此外，香奈兒在香水瓶身亦投入許多心血設計。以火與沙的結合為概念，將蘇打灰與萊姆和碎玻璃混合，在高溫下燒製，鑄造成形。香水瓶蓋打造方形斜角設計，進行拋光及鋁材陽極氧化處理，呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩，最後於每個瓶蓋上刻印CHANEL經典標誌；香水包裝盒以雙色燙金設計呈現，顏色既非金色也不是銀色，其靈感來自於香奈兒文化典藏部門 （heritage department） 中保存的高級訂製服布料。

圖片提供：香奈兒

  • 周迅昨日快閃出席「香奈兒嘉柏麗香水」活動派對。

    周迅昨日快閃出席「香奈兒嘉柏麗香水」活動派對。

  • 地面上貼印著香奈兒女士最喜愛的經典名言，讓賓客穿梭其中。 （記者邱巧貞攝）

    地面上貼印著香奈兒女士最喜愛的經典名言，讓賓客穿梭其中。 （記者邱巧貞攝）

  • 正在美國進修的胡歌在放暑假，他透露喜愛清新的香水調性。

    正在美國進修的胡歌在放暑假，他透露喜愛清新的香水調性。

  • 香水瓶蓋呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩。 （記者邱巧貞攝）

    香水瓶蓋呈現猶如金銀箔片交織的雅緻色彩。 （記者邱巧貞攝）

  • 香奈兒暌違15年全新創作的女性香水「香奈兒嘉柏麗香水」50ML／4,360元，100ML／6,270元。（記者邱巧貞攝）

    香奈兒暌違15年全新創作的女性香水「香奈兒嘉柏麗香水」50ML／4,360元，100ML／6,270元。（記者邱巧貞攝）

  • 巨型懸吊的移動式裝置藝術猶如模擬香水瓶在光線照射下的絢麗光芒，讓人彷彿沉浸在金色的香水世界中。（記者邱巧貞攝）

    巨型懸吊的移動式裝置藝術猶如模擬香水瓶在光線照射下的絢麗光芒，讓人彷彿沉浸在金色的香水世界中。（記者邱巧貞攝）

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