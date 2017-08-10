香奈兒Flying Cloud熱賣 38件登台─台灣海外首站 珠寶總值約3億 航海度假誘客收藏

2017-08-10

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒最新頂級珠寶系列「Flying Cloud」甫發表便熱賣，台灣為海外巡迴第一站，然而63件作品僅剩38件抵台，可見此系列受歡迎的程度，即日起至8月27日，欲收藏可莫遲疑。

香奈兒女士一生中許多重要人事物的邂逅均發生在海濱，包括與卡培男孩相識相戀的嘟維埃與巴斯克海岸、與西敏公爵搭乘飛雲號（Flying Cloud）同遊蔚藍海岸、買下La Pausa別墅與朋友愜意生活等，香奈兒以此為本，首度以「航海度假」為題創作珠寶，，共分為2大主題，其一為航海基本元素，以纜繩為大宗，搭配海洋、船錨、水手刺青等元素；香奈兒女士將此段經歷設計為度假服飾的另一主題，包括水手服上的藍白條紋、編織繩結、大型鈕釦等，大量應用藍寶石、鑽石與黃鑽，展現輕鬆卻奢華的態度。

此次來台展出珠寶總值約3億元，最高單價作品為Azurean Braid耳環，以航海繩結為靈感，鑲嵌一對共重超過13克拉天然無燒錫蘭藍寶石，是其價值超過1,900萬元的主因。