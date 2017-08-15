Richard Mille 最猛錶現

短跑健將跳高神童佩戴頂級腕錶 世錦賽締造傲人戰績
〔記者方惠宗／台北報導〕世上最猛錶！南非短跑名將范尼凱克（Wayde van Niekerk）與卡達跳高神童巴希姆（Mutaz Essa Barshim）於第16屆倫敦世界田徑錦標賽雙雙寫下輝煌戰績，他們於賽事期間所佩戴、頂級獨立製錶品牌Richard Mille所打造的RM 67-02 Sprint（短跑）和RM 67-02 High Jump（跳高）腕錶，更宣告這款號稱「如同運動員的第二層肌膚」的完美運動腕錶就此誕生。
Richard Mille趁著本屆世界田徑錦標期間說明RM 67-02腕錶如何以極致輕便、纖薄、人體工程學與耐衝擊等特性，成為一款劃時代之作。錶廠稱，最初的想法是為了給現行的RM 67-01錶款增添一種運動感，因而重新打造了它的線條，突出其運動品質，並強化錶殼結構。
錶殼由Richard Mille獨有的「TPT碳纖維」和「TPT石英複合材料」打造而成，具有卓越的耐衝擊性能，厚僅7.8毫米的錶圈、錶環、底蓋的纖細裝配，毫不減損其物理性能，亦不影響運動員於高水平運動過程中可能遇到的各種情況。
特殊的色澤來自在厚度小於45微米分層排列的纖維中浸入專為Richard Mille研發的三種全新樹脂：范尼凱克的錶款浸入綠色和黃色，巴希姆的錶款則是浸入深紅色，並透過能將纖維層以45度方向交錯的自動定位系統編織纖維層。
深入端詳機芯精準穩固的核心，可見使用經黑色DLC處理五級鈦合金製成的機芯底板，提升剛性與表面平整度；橋板亦以經灰色DLC處理的五級鈦合金材料打造。同時，透過TPT碳纖維和白金打造的自動盤，配備帶陶瓷滾珠軸承的OneWay自動上鏈裝置，提升上鏈效率，並保有超薄鏤空機芯的緊湊尺寸。
此外，這2款腕錶配置全新舒適錶帶，採用整體無縫、防滑設計，極具彈性，可順應人體工學，完美貼合所有腕部曲線。這亦是Richard Mille有史以來最輕的錶帶，令RM 67-02腕錶僅重32克。
最終，腕錶的兩位主人各自創造輝煌戰果；范尼凱克在男子400公尺奪金、200公尺摘銀，巴希姆以2米35的成績贏得他的首枚世錦賽金牌。
本屆世界田徑錦標賽於台北時間本月14日凌晨落幕。