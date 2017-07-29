瑪格羅比 讚賞Richard Mille 聯手設計新品 銷售所得捐助Youngcare

2017-07-29

〔記者方惠宗／台北報導〕澳洲女星、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）熱心公益，她與瑞士頂級腕錶Richard Mille正聯手準備推出一個腕錶系列，將銷售所得捐獻給「Youngcare」基金會（官網www.youngcare.com.au）。該基金會旨在幫助那些需要全方位照顧的澳洲年輕人，讓他們的生活能有更多選擇、自由和尊嚴。

此舉緣起瑪格羅比加入瑞士頂級腕錶Richard Mille家族、成為品牌摯友。Richard Mille對於瑪格羅比為當今世代所帶來的啟發大為讚揚，因其恰如Richard Mille所致力開創的製錶美學與風格魅力。瑪格羅比則說：「能夠加入Richard Mille家族真讓人興奮！我一直都很欣賞Richard Mille品牌的藝術感和創造性。」

電影「華爾街之狼」（The Wolf of Wall Street）可說是瑪格羅比最廣為人知的作品之一，她在片中與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）精采的對手戲博得一致好評，從此一炮而紅。

基於好友關係，瑪格羅比進一步透露此刻正在參與Richard Mille一些錶款的設計，將其創造才華以及對女性氣質的獨特詮釋融入頂級製錶工藝。她說：「我們現在創作的這款錶正體現Richard Mille的製錶理念；美麗雋永、獨一無二，又頗具現代感，我已經迫不及待想讓每個人都看到它。」同時，為了實現幫助「Youngcare」基金會的公益計畫，瑪格羅比與Richard Mille將聯手設計全新作品、捐獻銷售所得。