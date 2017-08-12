伯敻奢華典藏 獨特香氛

2017-08-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞1858年創立的的法國珠寶品牌伯敻（BOUCHERON），是最早在巴黎芳登廣場設立專賣店的珠寶品牌，其絕美的珠寶創作吸引了許多品味貴客；今年，伯敻結合了頂級珠寶與文化旅行的概念，推出「奢華典藏系列」（BOUCHERON Collection）。

調香團隊渡過海洋、穿越沙漠探訪世界各個珍寶發源地，在發現珠寶原石的旅途中，以此為靈感，汲取來自世界六地的菁華，淬煉出全系列共6款的「奢華典藏系列」。

義大利西西里島的斜坡上，尋香者發現了有著天鵝絨觸感的鳶尾花，這是「西西里皇家鳶尾花」的靈感來源，此款香氛前調融合梨、黑胡椒，中調為鳶尾花、天芥，後調為廣藿香、白麝香。

探香團隊前進位於伊朗高原的波斯城市伊斯巴翁（ISPAHAN），發現了鬱鬱蔥蔥的橄欖石與在沙漠中帶著綠意的橙樹，「伊斯巴翁橙花精萃」的前調為綠豆蔻、薑；中調為橙花精粹、岩薔薇；後調為廣藿香、龍涎香。

非洲的桑其巴爾（Zanzibar）給予尋香團隊全新的嗅覺體驗，就如同閃耀的黃水晶般，陣陣撲鼻的香草，獨具魅力。「桑其巴爾東方香草」 前調為柑橘精粹、茉莉花瓣；中調為波旁香草、天芥；後調為廣藿香、白麝香。

跟隨著迦太基商人的腳步，探訪突尼斯土地上的珍貴原石與香料，尋寶獵人發現了特有結晶成的煙水晶，而尋香團隊則發掘在香氣材料上十分稀有的沉香木。此款「神秘迦太基沉香木」香氛的前調為薰香、皇家蜂蜜；中調為東加豆、岩玫瑰精粹；後調為沉香木、皮革。印度城市馬達拉斯（MADRAS）是孕育頂級晚香玉的成長地，全世界最高品質的晚香玉皆在此培育。「瑪達拉斯晚香玉」此款香氛前調為熱帶水果、香橙花；中調為晚香玉、伊蘭伊蘭；後調為斯里蘭卡檀香、波旁香草精粹。

埃及亞歷山大城市，富含著珍貴的礦石琥珀，此珍貴寶石也被運用在奢華典藏系列，「埃及亞歷山大琥珀」此款香氛的前調為佛手柑、琥珀；中調為岩薔薇、香草；後調為龍涎香、安息香。