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Boucheron旗艦店 通透大器─101新裝登場 VIP室隱密鑑賞 Hotel Particulier驚豔登台

2017-05-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕Boucheron台北101旗艦店擴大重新開幕，大片落地透明玻璃櫥窗讓店面外觀更加通透明亮，更重要的是多了一大間VIP室，讓頂級珠寶顧客有更舒適的購物空間。

Boucheron表示，近年培養頂級珠寶顧客有成，每逢假日甚至要拉起紅龍以免招待不周，因此決定重新裝潢，新闢一間VIP室，有2個獨立珠寶桌，以容納更多頂級珠寶顧客，讓貴客們可以有獨立空間靜心看珠寶。

為慶祝開幕，Boucheron特別引進26 Vendome頂級珠寶系列Architecture Inspiree建築藝術篇章的2套頂級珠寶來台供貴客鑑賞。Hotel Particulier套組靈感源自位於巴黎皇宮花園旁的一座私人宅邸，同時也是Boucheron創始店，幾何形狀的珍珠母貝與黑瑪瑙拼接出宅邸內凡爾賽宮廷式木地板圖樣，搭配鑲嵌的黃色剛玉代表閃耀宅邸的燭光，最令人心醉的是下方垂墜的透明水晶外殼吊墜，內藏77組元件，打造出從宅邸向外望的窗景，層層堆疊出景深，其工藝之精、心思之細膩，令人折服。Vendome項鍊以瑪瑙、珍珠母貝、孔雀石與鑽石排出裝飾藝術風格的Chevron鋸齒形狀，於頸間呈現凡登廣場設計元素之一。

今年新推出的Lierre de Paris巴黎常春藤系列與動物系列成員Fuzzy豹貓與Nara奈良鹿也一同展出，眼睛處細膩的眼線設計，洋溢童趣的同時也充滿女人味。

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  • Boucheron動物世界頂級珠寶系列新加入Nara奈良鹿，眼睛特地加上眼線，十分女性化，2,830,000元。

    Boucheron動物世界頂級珠寶系列新加入Nara奈良鹿，眼睛特地加上眼線，十分女性化，2,830,000元。

  • Boucheron動物世界頂級珠寶系列新加入Fuzzy豹貓戒指，眼睛特地加上眼線，模樣可愛十分討人喜歡，1,140,000元。

    Boucheron動物世界頂級珠寶系列新加入Fuzzy豹貓戒指，眼睛特地加上眼線，模樣可愛十分討人喜歡，1,140,000元。

  • Melody為Boucheron台北101旗艦店重新開幕嘉賓，佩戴Hotel Particulier套組，總值44,300,000元。（記者趙世勳攝）

    Melody為Boucheron台北101旗艦店重新開幕嘉賓，佩戴Hotel Particulier套組，總值44,300,000元。（記者趙世勳攝）

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