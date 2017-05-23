噴式吸油面紙 上妝也能用

2017-05-23

〔記者邱巧貞／台北報導〕天氣漸熱，肌膚出油量也隨氣溫升高而增加，皮膚科醫師指定推薦No.1品牌La Roche-Posay理膚寶水，全新上市兩大風靡亞洲的醫美級控油新品，分別是專為油性肌設計的多功能性噴霧「SEROZINC瞬效控油噴霧」以及「Effaclar Mask深層淨膚泥面膜」。

有「小藍噴」暱稱的理膚寶水「瞬效控油噴霧」號稱是用噴的吸油面紙，能短期減少肌膚出油，長期調整油脂分泌、收斂毛孔、舒緩修復，去年在南韓上市，因為上妝後也能噴上控油的特色，十分受到韓妞喜愛，去年10月在台灣電商通路小試水溫，僅上市一季，銷售亮眼，今年6月全通路開賣。「瞬效控油噴霧」含硫酸鋅ZINC Sulfate，能深入肌膚降低5α-還原脢活動，由內而外抑制皮脂過度分泌，解決油性肌膚問題。另一款「深層淨膚泥面膜」含18%高嶺土與7%氧鋁土，能深入毛孔最深層，吸附多餘油脂，專利親油吸磁-1%球狀纖維素，能清潔老廢角質，明星修復成分5%維生素B5，能抑制並控制發炎反應。