醫病》感冒藥吃下肚 皮膚竟層層脫落
2017-05-17 12:42
〔記者蔡宗勳／大林報導〕嚇死人！徐姓婦人吃下感冒藥，全身皮膚竟然像洋蔥一樣層層脫落，幾體無完膚，輾轉送往嘉義大林慈濟醫院急救，發現是過敏惹禍，經安排住院治療，目前已控制住過敏症狀，逐漸長出新皮。
55歲的徐姓婦人，日前因頭痛、發燒等症狀，由先生載到診所看病後拿藥回家，當晚服完藥就睡覺，沒想到隔天開始肚子痛、全身奇癢無比，整身還佈滿了紅疹子，後續疹子變成一顆顆如蠶豆大小的水泡，連嘴巴裏也全都是，很快水泡開始融合成片狀，包括雙腳及背部、臀部，只要輕碰皮膚就大片掉落。
徐婦先生趕緊帶妻子到鄰近醫院掛急診，醫生診斷後表示嚴重藥物過敏，必需住院治療，住院期間婦人全身仍不斷出現紅腫、癢、水泡、發高燒、解黑便等症狀，整個人呈昏睡狀態，而且因大面積皮膚掉落，致真皮曝露，在醫師建議下轉至大林慈濟治療。
大林慈濟外科部主任黃介琦指出，毒性表皮壞死症能侵犯全身皮膚，包括口腔、眼睛、消化道與泌尿道有上皮的地方，婦人在治療期間，除了給予抗過敏的藥物之外，同時還要保護皮膚不受感染，如果沒有妥善處理，嚴重時甚至會引發敗血症而死亡。
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