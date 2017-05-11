〈客廳vs.小宅〉我家風格，我決定！

2017-05-11

記者凃盈如／米蘭報導、攝影

瑞典家居龍頭IKEA今年於米蘭家具展會外展的Lambrate區，租下一大型老倉庫，舉辦IKEA FESTIVAL，以「Let’s Make Room For Life」為題，詮釋「客廳」做為承載居家生活風格的重要場域，其可發揮之各種可能性。展場切分為多個區塊展示新品，更邀請許多歐洲知名設計師策展，會場本身就宛如一巨大客廳，每個觀展者都是前來參加party。有人在此用餐、遊戲、聽音樂、休息，除了隨處都有可試用的IKEA家具，更詮釋了設計師如何打破疆界、演繹客廳的多元面貌。

客廳的各種樣貌

隨著城市發展、科技主宰生活，「小宅」和「頻繁搬遷」是許多人時常面臨的課題；當都市化使得居家尺度越來越小，人們卻期望家能具備更多功能。人們會需要在家休息、工作、社交，而客廳，正是最能因應各種需求而彈性切換的場所。

在IKEA FESTIVAL展場，入口一張偌大的綠色沙發床FLOTTEBO，似乎正預言著未來客廳的縮影。往來觀展民眾賴在FLOTTEBO休息，有些人拿起電腦上網，也有些人窩著聊天、享用餐點，客廳這區塊，是屬於一個人的小宇宙，卻也是可以分享各種趣事的社交場所。

小宅的美學風格

展場中Anna & Pella的空間，就透過IKEA家具將「小宅」的美學風格與功能性，詮釋得極致。Anna Lenskog在IKEA服務約20年，而Pella Hedeby是瑞典網紅，因為自己在Instagram、Pinterest等處經營居家專頁受到廣大粉絲歡迎，因此被延攬進IKEA擔任室內設計師，目前她們除了職掌空間設計，也專為IKEA寫部落格。

Anna與Pella在IKEA FESTIVAL策劃了4個小展間，分別是4個別具風格的小宅，極有都會感，每間約6～15坪，有飄著藝術風的家，也有佈滿植物裝置的自然風小宅，每一個空間都亮眼吸睛，讓人很快地察覺主人的喜好。

Anna Lenskog

舉例來說，Anna所設計的自然風小宅，雖然才6坪，卻開了大窗，牆面利用竹製的SVALNÄS上牆式層架組合，搭配吊櫃、小抽屜、書桌，展現強大機能性與美感。小桌面能夠書寫、化妝；層架、櫃面也能擺放許多心儀小物，穿插多肉植物，更提升了小宅的精緻度與人味，並且節省空間。Anna說，這個家的屋主，大概27歲吧，喜歡園藝、時尚，熱愛待在家裡，雖然空間小，但一旁的工作桌可以當餐桌，角落還有「comfort zone」（舒適區），一張小沙發，就可以讓思緒沉澱、徹底放鬆。

Pella Hedeby

身為瑞典高人氣網紅Pella Hedeby，喜歡以黑、白、灰、大地色系來鋪陳居家空間，創造和諧的感受，她喜歡在空間裡創造舒適區，小小的地方可用來伸展、做瑜伽，也可以窩著發呆。

Pella認為，一個家最重要的就是要讓人可以「做自己」，尤其現在網路社群媒體發達，人很容易陷入疲累，需要一個自己的空間，放鬆、充電、重新探索，但面對市面上這麼多的家具、家飾選項，Pella認為，消費者在採買之前，應該做足功課，除了功能之外，得想辦法找到自己的風格。她建議大家使用Pinterest收藏自己愛的風格相片，當風格確立後再一步步採買單品，以前她最常做的就是將自己喜歡的風格圖片剪貼成一本，其實與Pinterest是一樣的概念。

Pella認為，找到滿心喜歡的東西很重要，這樣才能用得長久，且會為它找到改造的各種可能，尤其搬家時，雖然不能帶走空間，但能帶走自己的風格。

小宅加「氛」計

為小宅「加氛」，透過兼具收納特質的小件家具、織品、靠枕等家飾，都能夠幫助風格的增色。Muuto最新的Accent抱枕以「織紋」為視覺重點，強調線條與顏色交織出的工藝質感。100%純棉的Accent，看似混紡針織的枕套，其實是以先進的印刷技術印製而成。錯綜複雜的編織結構加上鮮豔和諧的色彩，大玩視覺樂趣，也使抱枕的立體感大增。此外，抱枕兩側以丹麥傳統結繩方式收口，也是這一新品的細節。

至於丹麥織品設計師Tina Ratzer所設計的Sway披毯，不僅擁有搶眼的幾何花紋，更使用舒適的美麗諾羊毛製成。柔軟與精緻，觸感絲滑，無論是在沙發、休閒椅、床上都可以披蓋使用。

部分圖片提供／IKEA、MUUTO