初夏日常 輕柔餐桌
2017-05-11
〔記者凃盈如／台北報導〕天氣漸熱，初夏的桌面也要跟著輕柔！以繽紛印花家飾引人注目的丹麥家居品牌GreenGate，推出2017五大系列春夏新品，以「藝想生活‧理想日常」為主題，包含餐瓷、寢織、居家擺間共300款商品，色彩溫柔清朗，要人透過小處的改變，來實現心中的質感生活。
GreenGate本次亦與文華花苑合作，邀請文華花苑總監陳妍嵐示範日常生活花藝。陳妍嵐笑稱，GreenGate是個很有「良心」的品牌，因為，即便品牌每次都發表多系列新品，但它們彼此相互混搭，也很有韻味，不一定要「買整組」，也不會有損壞其一，就得重買一組的困擾。她隨手示範了平時邀請朋友來家裡用餐時，最常做的「客製化口布」搭配GreenGate餐瓷，以非洲鬱金香或石蓮，繫上拉菲草與姓名卡，就能輕易讓人感覺到待客的用心。
至於美式品味家居品牌Crate and Barrel，為慶祝母親節，挑選一系列實用與品味兼具的質感商品，包含廚房用品、廚房用具、烘焙器皿等，讓在媽媽在廚房準備餐點的時光更輕鬆愉悅。即日起至5月14日，母親節活動檔期，選購鍋具和刀具商品，享單件9折，兩件85折優惠，家飾家用品，消費滿3,000元贈200元購物抵用券。
圖片提供：Crate and Barrel
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