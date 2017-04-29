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LULU GUINNESS唇印下午茶 飯店in

2017-04-29

〔記者凃盈如／台北報導〕IG時代來襲，下午茶吃得巧，拍照也要拍得美才有話題！台北寒舍艾美酒店再度與精品聯名，繼去年與Vivienne Westwood合作後，這次找來了英國袋包女王LULU GUINNESS聯名，由蟬聯2年世界巧克力大師賽台灣區冠軍的鄭吉賢主廚操刀，聯手推出「頑趣時尚‧誘唇派對」雙人下午茶，以品牌的紅唇、口紅、黑白條紋等設計元素結合甜點，活動開幕當天，LULU GUINNESS本人更首次俏麗現身台灣，分享這次與寒舍艾美合作的驚喜。

本次下午茶，以LULU GUINNESS天馬行空的時尚元素為靈感，將經典紅唇轉化為「天堂鳥冰茶巧克力」與「焦糖布朗尼」、唇膏造型化身「杏桃巧克力蛋糕」、設計師的娃娃臉也躍上「藍莓馬卡龍」，貓咪更可愛逗趣變身「榛果大黃巧克力蛋糕」，每一款都十分搶鏡，且口感濃郁甜蜜。其中，「天堂鳥冰茶巧克力」，將天堂鳥冰茶混入檸檬汁熬煮至濃縮，注入厄瓜多爾55%紅唇巧克力中，內餡酸甜、茶湯滿溢，「藍莓馬卡龍」以馬達加斯加香草籽製成香草奶油，搭配新鮮藍莓，再於中間擠入檸檬卡士達醬，口感清爽，是甜點主廚最推薦的一款甜點。「頑趣時尚‧誘唇派對」雙人下午茶每套2,280元+10%，含3款鹹點、7款甜點，每款點心各2份，另有2杯開胃飲品與2杯茶或咖啡， 活動即日起至6月30日為止，每日限量15套。

此外，寒舍艾美「巧克光廊」也推出「玫瑰馨情」母親節蛋糕，以香甜法芙娜白巧克力慕斯牽引出萊姆的清爽滋味，開心果海綿蛋糕與草莓荔枝果餡堆疊美妙層次，朵朵盛開的巧克力紅玫瑰，熱情表達對媽媽的愛。圖片提供：寒舍艾美

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  • 杏桃巧克力蛋糕，以LULU GUINNESS唇膏手拿包為設計，蕊心以杜絲巧克力鮮奶油打造，下層是夾著杏桃果醬的巧克力蛋糕體。

    杏桃巧克力蛋糕，以LULU GUINNESS唇膏手拿包為設計，蕊心以杜絲巧克力鮮奶油打造，下層是夾著杏桃果醬的巧克力蛋糕體。

  • 寒舍艾美北緯25推出與LULU GUINNESS聯名的「頑趣時尚‧誘唇派對」雙人下午茶，2,280元+10%。

    寒舍艾美北緯25推出與LULU GUINNESS聯名的「頑趣時尚‧誘唇派對」雙人下午茶，2,280元+10%。

  • LULU GUINNESS對於自己作品元素化身甜點，感到十分興奮，嚐了好幾口，大讚美味！ （記者凃盈如攝）

    LULU GUINNESS對於自己作品元素化身甜點，感到十分興奮，嚐了好幾口，大讚美味！ （記者凃盈如攝）

  • 台北寒舍艾美「巧克光廊」玫瑰馨情，6吋，1,280元，即日起至5月11日限量開放預購，5月7日前完成付款可享8折早鳥優惠。

    台北寒舍艾美「巧克光廊」玫瑰馨情，6吋，1,280元，即日起至5月11日限量開放預購，5月7日前完成付款可享8折早鳥優惠。

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