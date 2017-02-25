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業者推「一日遊」下午茶 盼遊覽車慢慢開

2017-02-25  22:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕遊覽車趕行程發生不幸意外，政府要求業者不能推長距離一日遊，恆春半島有飯店業者看準新型態旅遊商機，推出「全天式下午茶」，希望遊覽車司機慢慢開，別讓遊客為了吃飯趕行程，隨時都能進入飯店品嚐在地美食。

「吃飯不趕時間，司機能夠慢慢開，少了行程壓力。」由墾丁H會館經營屏東縣農民教育休閒中心表示，一日遊常有趕行程吃午餐的壓力，深怕錯過正常餐廳中午2點左右的營業時間，他們特別推出早上11點至晚上9點的「下午茶」，讓一日遊不必趕時間。

除了沒有行程壓力的營業時間，業者為了推廣屏東農產，下午茶包含了里港、萬巒豬腳、車城洋蔥、滿州火龍果、屏東紅藜、枋山芒果等在地食材，希望遊客一次品嘗全屏東的美食滋味。

屏東縣農民教育休閒中心指出，一日遊的行程重點在於放鬆心情，趕行程除了走馬看花，還增添行駛途中的風險，推出罕見全天候的下午茶模式，就是希望遊客們「慢遊」，到墾丁享受自然風光後，能在枋山看看美麗夕陽或夜景，辛苦的司機也能抽空休息，完成安全的回家之路。

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  • 業者「全天式下午茶」，盼司機不趕行程。（記者蔡宗憲攝）

    業者「全天式下午茶」，盼司機不趕行程。（記者蔡宗憲攝）

  • 業者「全天式下午茶」，盼司機不趕行程。（記者蔡宗憲攝）

    業者「全天式下午茶」，盼司機不趕行程。（記者蔡宗憲攝）

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