春天花香 玉蘭+橙花清新療癒

2017-04-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕春天正是花香主題香氛推出的季節，Jo Molone London每年5月皆以花卉為主題，推出亞洲花香系列，像是往年的梅花、櫻花……，今年則選擇「星玉蘭」（Star Magnolia）為主角推出星玉蘭限量系列。

現在正是星玉蘭盛開的季節，細緻潔白的花朵，綻放出迷人的春日風情，調香大師Anne Flipo將星玉蘭清新的花朵氣息，搭配上木蘭葉精油及橙花為香氛增添舒緩療癒層次，再綴以清新檸檬，揉合辛薑與紫蘇的明亮情調，譜出動人的香氛旋律。這款香氛是Jo Molone London至今味道最輕透的香氣，品牌也在此系列推出旗下第一支髮香噴霧，含摩洛哥堅果油、維他命B5等成分，呵護滋潤秀髮，綻放光澤，揉合成閃耀迷人的香氛薄霧。

歐舒丹格拉斯系列推出橙花&蘭花淡香水，展現優雅馥郁的花果香氣。當中使用的橙花萃取物，採購自格拉斯地區長期合作的達米安諾（Damiano）家族，以手工方式採摘橙花，將每日新鮮採摘的花朵浸泡於灌注油脂的玻璃盤中，待熟成後吸收飽滿花香精萃的油脂，透過傳統萃取工法與歐舒丹獨家改良的創新式超頻率脂吸法，取得地中海橙花精華與普羅旺斯橙花原精；蘭花來自於馬達加斯加的白蘭花，歐舒丹結合參與公平交易的小型花農，確保品質穩定優良及來源可追溯性。