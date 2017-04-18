牛排教父南進 頂級食材滿足饕客
2017-04-18
〔記者凃盈如／高雄報導〕牛排教父鄧有癸事業版圖橫跨牛排、義大利麵、沙拉吧、鍋物，在歷經1年籌備後，往南部拓點，於高雄「農16特區」最新高檔商務飯店「H2O水京棧」，開設CAPSTONE steakhouse。鄧有癸表示，觀察到高雄頂級餐廳增加，消費者品味趨向國際化，市場需要好的牛排館進駐，正逢京城建設集團開設旅館，且集團內部食材供應鏈完備，趁此際正式宣告南進。
CAPSTONE steakhouse食材、牛排技術都與台北同步，牛肉採同一供應商，冷藏空運來台，菜單有90%與台北相同， 另有10%針對在地食材入菜。菜單以套餐為主，含前菜、湯品、主餐、配菜和甜點，午晚餐供應不同菜色，午間套餐價格帶為990至2,890元，晚餐價格帶則為1,800至3,400元，亦可單點；另設計了較少見的西式大型包廂，從4至40人包廂都可彈性安排，滿足家庭聚會、商務需求。
CAPSTONE steakhouse匯集「教父牛排」旗下餐廳招牌餐點，除澳洲M7、M9高級和牛之外，餐廳全面提供美國Prime等級的牛肉，包含肋眼、菲力、紐約客和教父牛排為人稱道的「老饕牛排」之外，本已成為絕響的「小牛清湯」重新登場，此道湯品費時耗工，採法式「澄清湯」作法，必須歷經3天熬製，撈起澄清湯料的工法，考驗主廚功夫。
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