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牛排教父南進 頂級食材滿足饕客

2017-04-18

〔記者凃盈如／高雄報導〕牛排教父鄧有癸事業版圖橫跨牛排、義大利麵、沙拉吧、鍋物，在歷經1年籌備後，往南部拓點，於高雄「農16特區」最新高檔商務飯店「H2O水京棧」，開設CAPSTONE steakhouse。鄧有癸表示，觀察到高雄頂級餐廳增加，消費者品味趨向國際化，市場需要好的牛排館進駐，正逢京城建設集團開設旅館，且集團內部食材供應鏈完備，趁此際正式宣告南進。

CAPSTONE steakhouse食材、牛排技術都與台北同步，牛肉採同一供應商，冷藏空運來台，菜單有90%與台北相同， 另有10%針對在地食材入菜。菜單以套餐為主，含前菜、湯品、主餐、配菜和甜點，午晚餐供應不同菜色，午間套餐價格帶為990至2,890元，晚餐價格帶則為1,800至3,400元，亦可單點；另設計了較少見的西式大型包廂，從4至40人包廂都可彈性安排，滿足家庭聚會、商務需求。

CAPSTONE steakhouse匯集「教父牛排」旗下餐廳招牌餐點，除澳洲M7、M9高級和牛之外，餐廳全面提供美國Prime等級的牛肉，包含肋眼、菲力、紐約客和教父牛排為人稱道的「老饕牛排」之外，本已成為絕響的「小牛清湯」重新登場，此道湯品費時耗工，採法式「澄清湯」作法，必須歷經3天熬製，撈起澄清湯料的工法，考驗主廚功夫。

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  • 經典洋蔥湯需將25公斤的洋蔥拌炒到剩3公斤的洋蔥糊，加入雞湯繼續熬煮，出餐前加上parmesan、mozzarella、gruyère三種乳酪焗烤，不但色澤美麗，更展現乳酪「牽絲」的延展性與軟香口感。（記者凃盈如攝）

    經典洋蔥湯需將25公斤的洋蔥拌炒到剩3公斤的洋蔥糊，加入雞湯繼續熬煮，出餐前加上parmesan、mozzarella、gruyère三種乳酪焗烤，不但色澤美麗，更展現乳酪「牽絲」的延展性與軟香口感。（記者凃盈如攝）

  • 教父牛排成名作「老饕牛排」，選用Prime等級牛肉，並以最頂級的肋眼上蓋肉製作，是盛裝於鑄鐵鍋內的3分熟牛排，切面色澤粉嫩，帶豐富油花，炙烤外層微酥，肉質鮮嫩。（記者凃盈如攝）

    教父牛排成名作「老饕牛排」，選用Prime等級牛肉，並以最頂級的肋眼上蓋肉製作，是盛裝於鑄鐵鍋內的3分熟牛排，切面色澤粉嫩，帶豐富油花，炙烤外層微酥，肉質鮮嫩。（記者凃盈如攝）

  • CAPSTONE steakhouse入口，有面挑高的酒吧，氣勢凌人，以台灣原生種蝴蝶為設計理念的吸頂吊燈，詮釋料理的豐厚能量。（記者凃盈如攝）

    CAPSTONE steakhouse入口，有面挑高的酒吧，氣勢凌人，以台灣原生種蝴蝶為設計理念的吸頂吊燈，詮釋料理的豐厚能量。（記者凃盈如攝）

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2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
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