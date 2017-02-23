小英年後想拚經濟 兩大超級顧問現身！

彭淮南。（資料照，記者林正堃攝）

2017-02-23 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年後，除了年金改革，蔡英文政府將拚經濟列為重要施政目標，媒體報導，最近推動的多項措施，來自於蔡英文背後的兩大經濟顧問，央行總裁彭淮南與經建會前主委何美玥。

《財訊》報導，彭淮南與蔡英文熟識已久，專業能力讓蔡英文激賞，去年12月央行經濟報告提出目前低利率低成長環境下，用貨幣推動經濟效果有限，應「擴大基礎設施投資，以提振經濟成長」。蔡英文相當欣賞這份報告，該報告也打動行政院長林全，在新會期提「前瞻基礎建設特別預算」。

報導指出，熟悉企業界的何美玥在選前就是蔡英文的重要經濟智囊，如今擔任國策顧問與行政院科技會報委員的她，參與了2月上旬的經濟顧問會議，列席蔡英文、林全、彭淮南、張忠謀、李遠哲等大老之中，足見其重要性。

報導表示，何美玥還負責了接下來蔡英文一系列與產業界面對面的會議。此外，何美玥人馬也擔任經濟官員要職，像是經濟部政務次長沈榮津、中小企業處處長吳明機，都是其愛將。