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經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購

2017-04-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕百貨母親節檔期到來，不論是向母親表達謝意或為自己日常保養囤貨都是最佳時機，東方美旗下代理的多個品牌皆推出優惠組合，從美膚保養到彩妝，或是標榜天然療癒紓壓效果的產品，應有盡有。

提到經典保養，必不能錯過佳麗寶IMPRESS系列產品，IMPRESS潤膚露不僅經典熱賣品，也是志玲姐姐的最愛；同樣地，向來被視為「夢幻眼彩盤」的LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采） Beige Beige色號熱賣10週年，今年特別與日本人氣插畫家WALNUT合作，推出10週年聯名款，以LUNASOL細緻珠光為靈感，描繪此次包裝插圖，也是期間限定商品。

今年是RMK品牌成立20週年，底妝系列包裝設計煥然一新，母親節檔期除了推出的多款底妝、保養特惠外，還加入多組20週年限定組，像是「RMK 20週年新品上市組」涵蓋多款底妝商品，以及將4月新上市的潔膚新品「果粒洗顏皂霜」、「潤澤洗顏慕絲」納入優惠組，讓每日的洗顏時光，都能享受心情放鬆的舒適感受。

日本時尚植萃美裝品牌THREE今年在台3週年，掀起植萃護膚熱潮，適逢母親節期間，推出多項經典系列組合，包括平衡精萃清潔組、平衡水乳保養組、明星髮品組等，今年甫推出的究極男士系列、SS春夏彩妝也首度加入特惠組。

圖片提供：東方美

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  • 佳麗寶LUNASOL輕透絕美粉霜潔膚超值組，特價2,000元，價值2,990元；LUNASOL輕透絕美粉霜25ml或任一款粉霜，送IPIC淨白洗顏皂120g。 

    佳麗寶LUNASOL輕透絕美粉霜潔膚超值組，特價2,000元，價值2,990元；LUNASOL輕透絕美粉霜25ml或任一款粉霜，送IPIC淨白洗顏皂120g。 

  • 在百貨母親節檔期，美妝特惠組向來是焦點。

    在百貨母親節檔期，美妝特惠組向來是焦點。

  • 佳麗寶LUNASOL經典眼影限定組10週年WALNUT聯名款，特價1,850元，價值3,100元；LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采）+ LUNASOL晶巧修容唇霜3g。

    佳麗寶LUNASOL經典眼影限定組10週年WALNUT聯名款，特價1,850元，價值3,100元；LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采）+ LUNASOL晶巧修容唇霜3g。

  • 佳麗寶IMPRESS CT賦活緊緻精華液提拉修護組，特價7,500元，價值11,760元；IMPRESS CT賦活緊緻精華液N 40ml 或 IPRV活膚喚能霜30g，送IMPRESS 3D立體極致修護膜 6包及太和工房負離子元素水壺700cc（2色任選）。

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  • 佳麗寶IMPRESS潤膚露‧經典保濕組，特價3,700元，價值 6,445元；IMPRESS150ml+IMPRESS40ml+IMPRESS潤膚乳40ml。

    佳麗寶IMPRESS潤膚露‧經典保濕組，特價3,700元，價值 6,445元；IMPRESS150ml+IMPRESS40ml+IMPRESS潤膚乳40ml。

  • THREE平衡水乳保養組，特價4,450元，價值5,051元；平衡水凝露（正品）+ 平衡水凝乳（正品）+平衡潔膚油7ml+平衡淨白精華液3ml+平衡洗顏皂10g+THREE純棉麻袋。

    THREE平衡水乳保養組，特價4,450元，價值5,051元；平衡水凝露（正品）+ 平衡水凝乳（正品）+平衡潔膚油7ml+平衡淨白精華液3ml+平衡洗顏皂10g+THREE純棉麻袋。

  • THREE平衡精萃清潔組，特價2,700元，價值3,508元；平衡潔顏油（正品）+平衡洗顏皂霜（正品）+平衡水面膜16ml+平衡緊緻面膜2入+THREE純棉麻袋。

    THREE平衡精萃清潔組，特價2,700元，價值3,508元；平衡潔顏油（正品）+平衡洗顏皂霜（正品）+平衡水面膜16ml+平衡緊緻面膜2入+THREE純棉麻袋。

  • RMK柔焦透光粉底組，特價4,850元，價值6,710元；柔焦隔離霜N （正品 ）+水凝透光蜜粉（正品）+水凝柔光粉霜 （正品）+輕透潔顏底妝4件組 （內容物：RMK潔膚油（smooth） 30ml+RMK洗顏皂霜EX 30g+RMK水凝柔光粉霜10g+RMK隔離霜15ml+RMK幻色束口袋）。

    RMK柔焦透光粉底組，特價4,850元，價值6,710元；柔焦隔離霜N （正品 ）+水凝透光蜜粉（正品）+水凝柔光粉霜 （正品）+輕透潔顏底妝4件組 （內容物：RMK潔膚油（smooth） 30ml+RMK洗顏皂霜EX 30g+RMK水凝柔光粉霜10g+RMK隔離霜15ml+RMK幻色束口袋）。

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