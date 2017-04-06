經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購

2017-04-06

〔記者邱巧貞／台北報導〕百貨母親節檔期到來，不論是向母親表達謝意或為自己日常保養囤貨都是最佳時機，東方美旗下代理的多個品牌皆推出優惠組合，從美膚保養到彩妝，或是標榜天然療癒紓壓效果的產品，應有盡有。

提到經典保養，必不能錯過佳麗寶IMPRESS系列產品，IMPRESS潤膚露不僅經典熱賣品，也是志玲姐姐的最愛；同樣地，向來被視為「夢幻眼彩盤」的LUNASOL晶巧光燦眼盒（淨采） Beige Beige色號熱賣10週年，今年特別與日本人氣插畫家WALNUT合作，推出10週年聯名款，以LUNASOL細緻珠光為靈感，描繪此次包裝插圖，也是期間限定商品。

今年是RMK品牌成立20週年，底妝系列包裝設計煥然一新，母親節檔期除了推出的多款底妝、保養特惠外，還加入多組20週年限定組，像是「RMK 20週年新品上市組」涵蓋多款底妝商品，以及將4月新上市的潔膚新品「果粒洗顏皂霜」、「潤澤洗顏慕絲」納入優惠組，讓每日的洗顏時光，都能享受心情放鬆的舒適感受。

日本時尚植萃美裝品牌THREE今年在台3週年，掀起植萃護膚熱潮，適逢母親節期間，推出多項經典系列組合，包括平衡精萃清潔組、平衡水乳保養組、明星髮品組等，今年甫推出的究極男士系列、SS春夏彩妝也首度加入特惠組。

圖片提供：東方美