佳麗寶春夏彩妝 光澤度UP─COFFRET D’OR眼影好臉色 口紅雙唇水感好Q

2017-03-29

〔記者邱巧貞／台北報導〕佳麗寶COFFRET D’OR 推出2017春夏最新彩妝，以打造光澤度UP的粉彩好臉色為主題。

最新一季的「光透色眼影盒」以春天氛圍為色調主軸，有「珊瑚棕」、「優雅紫」2款色選，以打造濕潤、明亮雙眼為訴求，添加膠原蛋白、橄欖油等保濕成分，使用時，先以透明度極高的淨透亮色做為基底，最後在下眼皮或眼頭點上閃耀的粉彩色提亮雙眼。

唇妝部分，則有令日本女星長澤雅美也愛不釋手的「輕透粉潤口紅」，全新蝴蝶結裙襬包裝，少女心大爆發，質地滑順且延展性極高的半熟質地，輕輕一搽，雙唇水感度瞬間大躍升，色澤輕盈又不過於濃豔，最令日本女性消費者為之瘋狂。