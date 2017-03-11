植物精萃護唇膏 天然尚好

2017-03-11

〔記者邱巧貞／台北報導〕以「植物精萃系列」作為品牌創始起家產品的法國克蘭詩，將植物護膚概念延伸至彩妝品中，於每款彩妝產品加入植萃保養成分。

克蘭詩將天然植物芳療概念延伸至唇部護理上，推出「KISS好甜蜜護唇膏」，含乳油木果油與有機可可油等滋潤與深層補水的植萃配方，幫助修護雙唇；有機紅醋栗萃取搭配豐唇成分，讓雙唇更加澎潤；此外，具有偵測PH值的淡粉色智慧潤色效果，輕輕一抹，讓雙唇看起來更加迷人。包裝採用輕盈的卡紙材質不僅來自生態開發的產物，也讓產品包材得以減少重量與體積。