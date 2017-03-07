美食搭經典錶 生活藝術品味

2017-03-07

〔記者方惠宗／台北報導〕傳統製錶、生活藝術與精緻美食之間可有關連？此問也許可由目前旗下餐廳米其林星級加總最多的法國名廚喬爾‧侯布雄（Joël Robuchon）先生的餐廳裡得到解答。日前，位於Bellavita、台灣此刻唯一的侯布雄餐廳（L’Atelier de Joël Robuchon）裝飾上了瑞士頂級製錶商Blancpain經典的「五十噚」掛鐘，見證Blancpain多年來與這位美食界的傳奇人物所建立的珍貴合作關係。

事實上，侯布雄先生長久以來是Blancpain的愛好者，可見兩者之間的聯繫並非出於偶然，亦見證Blancpain對於生活藝術領域數年如一日的全力支持。事實上，Blancpain近來擔任知名烹飪大賽的官方時計，也與許多星級名廚、羅萊夏朵國際精品飯店聯盟（Relais & Châteaux），以及世界頂級酒店集團（Leading Hotels of the World）等知名酒店業者關係密切，背後皆源於一套共同信念：對卓越的追求、對專業技術的執著、對工藝的一絲不苟，以及對志業的自信和熱誠。

圖片提供：Blancpain