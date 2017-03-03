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霍建華夯 沛納海157年啟用首位代言人

2017-03-03

〔記者方惠宗／台北報導〕霍建華與林心如去年結婚、今年1月生下女兒以來人氣節節上升的旺盛氣勢，讓歷史悠久的義大利鐘錶品牌沛納海（Panerai）也愛上，力邀他為大中華區品牌代言人。此舉更創下沛納海創立157年來的第一位名人代言！

沛納海於1860年創立於義大利佛羅倫斯，霍建華特別前往品牌的誕生地，探索與沛納海歷史有莫大淵源的著名地標。在這個擁有「文藝復興搖籃」美名之古城，鏡頭捕捉了霍建華演繹沛納海所體現的文化美感與藝術底蘊。霍建華說︰「沛納海是經典、雋永的腕錶品牌，歷史與品牌個性緊密相連，且品質卓越。品牌所堅守的信念與我對事業所秉持的態度不謀而合。只有純正而真摯的熱忱才能觸動最真實的情感表達。」

另一家義大利精品、Giorigo Armani則宣佈胡歌成為Emporio Armani大中華區及亞太區全新形像代言人。自今年春夏季開始，這位知名的中國演員將成為Emporio Armani成衣及眼鏡系列廣告大片的主角。廣告片由現居紐約的澳洲攝影師Lachlan Bailey掌鏡，已於羅馬拍攝完成。

胡歌說：「我非常尊敬Giorigo Armani先生，不僅僅因為他是一位偉大的設計師，代表著經典、精致和引領潮流的設計，同時也因為他以生活風格所創建的龐大商業帝國。他的故事激勵著像我這樣的年輕一代要堅守自己的信念。」

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  • 沛納海（PAM00684）42毫米3日動力儲存自動專業潛水紅金腕錶， 880,000元。（Panerai提供）

    沛納海（PAM00684）42毫米3日動力儲存自動專業潛水紅金腕錶， 880,000元。（Panerai提供）

  • 由胡歌代言的Emporio Armani廣告在羅馬取景。（Giorigo Armani提供）

    由胡歌代言的Emporio Armani廣告在羅馬取景。（Giorigo Armani提供）

  • 胡歌為Emporio Armani成衣及眼鏡系列擔綱廣告主角，全新廣告作品已正式發布。（Giorigo Armani提供）

    胡歌為Emporio Armani成衣及眼鏡系列擔綱廣告主角，全新廣告作品已正式發布。（Giorigo Armani提供）

  • 沛納海（PAM00675）45毫米3日動力儲存自動紅金腕錶，833,000元。（Panerai提供）

    沛納海（PAM00675）45毫米3日動力儲存自動紅金腕錶，833,000元。（Panerai提供）

  • 霍建華成為沛納海創立157年來的第一位品牌代言人。（Panerai提供）

    霍建華成為沛納海創立157年來的第一位品牌代言人。（Panerai提供）

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