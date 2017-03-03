SOFINAiP美容液 好評登台

2017-03-03

〔記者邱巧貞／台北報導〕花王SOFINA推出創新產品「iP土台美容液」，在日本一推出廣受好評，在日本各大美妝評比中獲獎連連。花王化妝品事業部總裁村田真実提到「土台」在日文原指地基，也就是穩固建築物最重要的部分，保養也要從肌膚的地基開始煥新。

SOFINA運用突破性的「頂尖碳酸製劑技術」，將碳酸微米氣泡高濃度封存於美容液中，每一次使用量約有2千萬個比毛孔小的碳酸微米氣泡，讓美容液成分迅速滲透深層角質層，只要在洗臉後使用，即可有效提升肌膚的美肌賦活力，加乘後續保養功效，之後再使用化妝水和乳液，美肌3步驟就能輕鬆養成，不論在何種年齡層，都能透過提升美肌賦活力，達到柔嫩細滑的健康膚況。

圖片提供：花王