先修護後淨白 海洋拉娜寵愛肌膚

2017-02-24

〔記者邱巧貞／台北報導〕海洋拉娜全新推出「璀璨淨白乳霜面膜」，一款透過兩步驟，先修護、後淨白的面膜，讓肌膚展現明亮透白。

每天，肌膚所受到的傷害超出我們的想像，包括空氣中的污染微粒、紫外線的刺激或是天氣變換引發的敏感泛紅，第一重步驟強調先修護敏感、鎮靜舒緩，透過「舒緩修護前導精露」富含海洋拉娜高效核心成分Miracle Broth™濃縮精華、全新舒緩鎮靜發酵精華（Calming Ferment）等配方，鎮定明顯的泛紅與敏感現象，讓肌膚能做好準備，幫助後續的美白效果更加明顯。

第二重步驟強調即速亮白、高效淨透，透過「璀璨淨白面膜凝霜」為肌膚注入亮白、保濕柔潤，採用高效濃縮的璀璨淨白發酵精華（Vital Brilliance Ferment）結合海洋活性成分與海洋胜肽配方，能夠淡化肌膚頑固的色素沉澱、深層滋養肌膚。全新雙向系統，結合兩種標靶配方，溫和舒緩的功效能天天使用，能給予肌膚奢華的寵愛。

圖片提供：海洋拉娜