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瑞莎做甜點 樂當水美人

2017-02-24

〔記者馮亦寧／台北報導〕瑞莎名模變人母，不但胸圍長大而且還透露自己的小秘密。瑞莎說自己到台灣之後才學會「喝水」，而且在烏克蘭的時候，每個人都比較喜歡喝甜的飲料，所以她在烏克蘭其實很少喝水，到了台灣之後才漸漸學會喝水這件事。瑞莎甚至覺得自己以前常過敏，現在有了喝水習慣之後，自己覺得皮膚水噹噹。

而且瑞莎為了女兒跟老公，偶爾也會下廚，只不過瑞莎俏皮說：「平常要照顧小孩沒什麼時間，只有特別節日才會下廚，每天做老公就不珍惜了。」瑞莎的拿手菜就是甜點，舉凡蘋果派、鬆餅都是她常做的甜蜜驚喜。這次為了本報讀者，瑞莎也現場露了一手，做了個漂亮的鬆餅。瑞莎說，做甜點的時候材料很重要，她會特別選擇天然深層礦泉水入菜，這樣能讓鬆餅更好吃。

瑞莎特別推薦的就是來自斐濟天然深層礦泉水，因為330ml的小包裝出門攜帶很方便，而且拿出來喝的時候也挺時尚。講到孩子瑞莎整個母愛爆發，她覺得當媽媽之後自己很容易感動，每個片刻都會落淚。而且現在瑞莎老公還代理了nununu的童裝，每次進貨的時候，瑞莎都會先給女兒看過，女兒每次看到自己喜歡的眼睛都會亮起來，瑞莎就會豪不猶豫的多進一些，因為她相信女兒眼光超棒！

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  • 瑞莎最喜歡斐濟天然深層礦泉水的尺寸，她覺得來自斐濟維提島的水質細緻軟潤，飲用或者入菜都很好。

    瑞莎最喜歡斐濟天然深層礦泉水的尺寸，她覺得來自斐濟維提島的水質細緻軟潤，飲用或者入菜都很好。

  • 有女萬事足的瑞莎身穿Monrepos印花洋裝12,900元，偶爾把做菜當作驚喜讓一家人開心。（圖文：記者胡舜翔）

    有女萬事足的瑞莎身穿Monrepos印花洋裝12,900元，偶爾把做菜當作驚喜讓一家人開心。（圖文：記者胡舜翔）

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