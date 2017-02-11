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瑞莎穿Tod’s 培養愛女時尚fu

2017-02-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕不少女藝人生子後都減少工作量，希望多一點時間陪小孩，瑞莎反其道而行，希望能有多一點工作，不因當媽而失去自我，「我覺得小孩會學習父母，所以我希望從小就訓練Nika（瑞莎女兒）想要什麼要自己想辦法得到，而不是仰賴別人。」她笑說幸好她媽媽願意幫她帶小孩，讓她可以當個兼顧工作和家庭的現代媽媽。

基於同樣的學習理由，瑞莎也不因為升格當媽媽就不再注重時尚，「我覺得Nika會學我打扮，她也很喜歡看我漂亮的樣子，我記得她滿月後沒多久，我出門工作回家，她看到我後眼睛變好大，一下子沒認出我，會想要跟我曖昧，呵呵。」

瑞莎此次示範Tod’s春夏新裝與配件，她表示自己一向都很喜歡Tod’s的包包與鞋履，款式經典卻有個性，重點是很有質感，讓她愈摸愈愛不釋手；然而此次拍攝讓她驚豔的卻是服裝，「這是我第一次注意到Tod’s的服裝，我覺得好漂亮，雖然不是很尖端流行，但我覺得不管任何年紀的人穿都會好看。」情人節將至，問她會不會想收到Tod’s的衣服當禮物，她笑說：「如果老公願意送當然很棒！這也提醒了我，該去挑選送他的禮物囉！」

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  • Tod’s撞色拼接Twist Bag，82,400元。 （Tod’s提供）

    Tod’s撞色拼接Twist Bag，82,400元。 （Tod’s提供）

  • 瑞莎對Tod’s服裝的質感相當驚豔，很想帶回家。皮革拉鍊洋裝與蟒蛇皮皮帶皆未定價，Twist Bag 82,400 元，金屬飾釦流蘇復古鞋26,200元。（Tod’s提供）

    瑞莎對Tod’s服裝的質感相當驚豔，很想帶回家。皮革拉鍊洋裝與蟒蛇皮皮帶皆未定價，Twist Bag 82,400 元，金屬飾釦流蘇復古鞋26,200元。（Tod’s提供）

  • 瑞莎性感展演Tod’s春夏系列。皮革拉鍊裝飾上衣與 蟒蛇皮短褲皆未定價，Wave Bag 52,900 元，流蘇飾片豆豆球鞋25,200元。（Tod’s提供）

    瑞莎性感展演Tod’s春夏系列。皮革拉鍊裝飾上衣與 蟒蛇皮短褲皆未定價，Wave Bag 52,900 元，流蘇飾片豆豆球鞋25,200元。（Tod’s提供）

  • Tod’s金屬皮革Double T飾釦豆豆鞋，21,800元。（Tod’s提供）

    Tod’s金屬皮革Double T飾釦豆豆鞋，21,800元。（Tod’s提供）

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標題：瑞莎穿Tod’s 培養愛女時尚fu


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