每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
2017-02-22
〔記者林欣若／台北報導〕牛奶中的鈣質有益孩童健康，但根據衛生福利部國民營養健康狀況資料，台灣孩童普遍有鈣質攝取不足的現象，最新調查更發現，孩童鮮乳飲用率不佳情形，鈣質不足情形恐怕未獲得改善，更令人擔憂的是，有家長對於鮮乳營養認知不正確，因而未讓孩童每天喝鮮乳，為了讓孩童營養更完善，瑞穗鮮乳極力宣導「每天兩份奶，補充鈣質」觀念。
成大家庭醫學科主治醫師吳至行表示，學齡時期是兒童生長發育的重要時期，鮮乳中含鈣質以及優質蛋白質，能幫助骨骼維持正常發育、牙齒健康，是孩童成長過程中不可獲缺的飲品，建議讓孩童每天攝取兩份奶，一份奶為240ml，約莫是一瓶即飲包裝鮮乳的份量，若是家長不知道如何挑選鮮乳，可選擇用心把關、具有鮮乳標章的鮮乳。
瑞穗鮮乳以三大行動支持「每天兩份奶，補充鈣質」，首先是落實每日飲用鮮乳習慣，即日起瑞穗將在鮮乳系列盒身將張貼「每天兩份奶，補充鈣質」標誌，呼籲孩童應落實「每日兩份奶，補充鈣質」的飲食習慣；另外也將前進校園，教育家長與孩童，認識鮮乳重要性，瑞穗鮮乳特別設計親子互動教材卡「鮮乳小尖兵」前進校園，教育親子從牧場到餐桌正確知識觀的養成，提升其對鮮乳重要性的認知；最重要的是鼓勵孩童攝取足夠鈣質和蛋白質，搭配良好睡眠，並透過運動鍛鍊，每天適度日曬10至20分鐘，幫助成長。
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