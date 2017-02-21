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大山象樂食藝 養生功夫菜

2017-02-21

〔記者凃盈如／台北報導〕大直美麗華一帶，陸續有美食餐廳進駐，在赫士盟大樓及EAT-T大樓裡，就有多家美食餐廳，囊括高級的日本料理祥雲龍吟、錦水、台灣魂法菜Taïrroir態芮、美式牛排茹絲葵，以及有「台灣最難訂位餐廳」之稱的RAW，近來，由梅門李鳳山師傅引領開設的創意蔬食餐廳「大山象樂」，也在日前進駐EAT-T大樓1樓。

「大山象樂」，走頂級時尚路線，將多元的蔬食食材融入現代料理，除了展現蔬食的色、香、味，也講究「化」與「養」。「化」指的是藉由刀工，將食物處理得細緻，讓食物不超過一口大小，幫助消化；「養」則講究火候、熬煮的功夫，讓食物好吸收，可以輕易轉化成調和身體的能量。

在「大山象樂」的餐點裡，可以嘗到李鳳山師父的養生飲食哲學，譬如晚間套餐「錦繡山河」，有道「墨韻白璧」，使用了非基改豆腐蒸煮，以松露調和，創造黑白相間、陰陽調和的美學意涵，更呼應了李鳳山師傅強調的「不熟不食、不透不食、不爛不食」的理念；套餐一旦有生食登場，便可見到「調和」的功力，譬如「大山彌堅」沙拉中的蔬菜，多經過水、浸潤，搭配溫潤的巴薩米克醋、松子等堅果，中和蔬菜生冷調性。梅門食踐堂店長陳俊穎，一邊講解菜色，一邊細數五行與食物的關係，如春天吃綠色食物，有助養肝血，夏天吃瓜果類或紅色食物，則可養心。

大山象樂鎖定大直一帶的頂級客群，將營業時間設定為14：00至24：00，於14：00點提供下午茶套餐、17：00供應晚間套餐，並於20：00提供下酒菜與套餐。下午茶套餐價格為1,280元，晚間套餐價格帶為2,280至2,480元，座席內外約88席，有私人包廂區，也有輕鬆的戶外庭園區。

圖片提供：大山象樂

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  • 「翠綠長青」，將蘆筍蒸到透軟，並搭配各類堅果熬煮而成的白醬，展現溫潤的口感。（記者凃盈如攝）

    「翠綠長青」，將蘆筍蒸到透軟，並搭配各類堅果熬煮而成的白醬，展現溫潤的口感。（記者凃盈如攝）

  • 下午茶套餐中，以三明治串燒、蔬菜捲餅、馬鈴薯塔等小點精緻呈盤，展現美麗卻無負擔的食藝。（記者凃盈如攝）

    下午茶套餐中，以三明治串燒、蔬菜捲餅、馬鈴薯塔等小點精緻呈盤，展現美麗卻無負擔的食藝。（記者凃盈如攝）

  • 「朱方紫泥」，朱方即富含營養素卻沒有膽固醇的紅藜麥，紫泥用紫山藥蒸煮數小時，兩者皆須燒至透軟，入口即化。以養生觀念來說，紅與紫色皆對心血管系統有很大的幫助。

    「朱方紫泥」，朱方即富含營養素卻沒有膽固醇的紅藜麥，紫泥用紫山藥蒸煮數小時，兩者皆須燒至透軟，入口即化。以養生觀念來說，紅與紫色皆對心血管系統有很大的幫助。

  • 墨韻白璧，將綿密細白、充滿濃郁豆香之傳統豆腐以特製高湯蒸煮入味，再以松露拌入，如一塊溫潤白玉鑲綴墨點。（記者凃盈如攝）

    墨韻白璧，將綿密細白、充滿濃郁豆香之傳統豆腐以特製高湯蒸煮入味，再以松露拌入，如一塊溫潤白玉鑲綴墨點。（記者凃盈如攝）

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標題：大山象樂食藝 養生功夫菜


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