艾灸熱力「薰臍」 「溫腎健脾」保健養生

2016-12-30

文／謝育霖

中醫治病有許多的治療方式，內服藥、針法、灸法、外敷藥、推拿等，其中灸法是最舒服的，只要躺30分鐘休息，就完成治療。

灸法是利用艾絨，溫熱皮膚穴位，達到溫通經絡、調和氣血的目的。

薰臍療法是灸法的一種，選擇適當藥物（例如：川芎、生薑、木香、丁香、肉桂、吳茱萸等活血理氣藥）攪拌為末，置於肚臍中，並經由艾灸的熱力滲透經絡，達到溫腎健脾、保健養生的功效。

臨床上灸法的適應症很廣，舉凡虛證，冬季手腳冰冷、精神不佳、脾胃虛寒、慣性腹瀉、虛性便秘、食慾差、胃脹、月經不調、痛經和不孕等婦科問題都可以薰，無需特別準備，躺著就可以治療。

門診中，有一位患者腹瀉多年，一日數次，體瘦、腹冷納差，依脈調整體質，搭配薰臍，兩個月時間，排便次數減少且排便成形。

另有一名30歲女性有多囊性卵巢症候群，經期不定，想要懷孕，因此接受中醫調理體質。包括：服藥補腎氣，利用薰臍暖子宮，溫通下焦，搭配三陰交穴針灸後，順利懷孕。

（作者為高雄博愛濟世中醫診所院長）