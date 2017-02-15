Just In Case結合嘉裕 紐約時裝週發光─Club Monaco、Rag&Bone休閒風 Michael Kors邀劉以豪看秀
〔記者林欣若／綜合報導〕以叛逆風格出名的台灣設計師周裕穎自創品牌Just In Case，今年再度登上紐約時裝週伸展台，這次更有西服品牌Carnival嘉裕做為後盾，名為「SILENT MOVEMENT」的系列作品，靈感來自書法藝術家董陽孜《無聲的樂章》系列墨寶作品，讓西裝也能像藝術般的展現在秀場上。
Just In Case的西裝系列受到許多明星喜愛，包括蕭敬騰、林俊傑、吳克群、黃子佼都曾穿上Just In Case的西裝出席各大頒獎典禮，這次發表的2017秋冬系列，結合西方紳士服裝線條，從多款西裝領型到手工縫紉細節都依照最正統的製程，並運用解構的手法翻轉呈現充滿當代俐落感的輪廓，一向力挺台灣設計師的Carnival嘉裕之後將生產製造、販售Just In Case的西裝系列，周裕穎將以精緻、內斂、質感的設計實力來為經典傳統的Carnival嘉裕西服注入摩登前衛的個性魅力。
Club Monaco也在紐約時裝週發表2017春季系列，首次邀請品牌VIP至全球旗艦店鑑賞時裝秀，包括凱蒂‧荷姆斯(Katie Holmes)、茱兒‧芭莉摩(Drew Barrymore)都出席，近距離欣賞模特兒優雅展示全新系列，Club Monaco行政總裁 Francis Pierrel希望藉由這樣的發表方式，讓賓客在細膩的服飾設計中，細細品味Club Monaco所傳達的時尚生活態度。同樣跳脫傳統走秀方式的還有rag & bone，與攝影師Glen Luchford、Frank Lebon合作，在兩天內拍攝包括NBA紐約尼克隊看板球星Carmelo Anthony、知名部落客Irene Kim等超過60位風格各異的人物以平面影像呈現 2017 秋冬服裝系列。
Michael Kors的秋冬時裝大秀將於台灣時間2/15晚上11點整在Michaelkors.com線上同步轉播，受邀看秀的嘉賓劉以豪穿著Michael Kors 2017春季系列服裝，藍白圓點針織上衣搭配深藍色休閒褲，並搶先背上春季新品Jeremy海軍藍方形牛皮後背包，摩登又亮眼的造型現身桃園機場。
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標題：Just In Case結合嘉裕 紐約時裝週發光─Club Monaco、Rag&Bone休閒風 Michael Kors邀劉以豪看秀
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