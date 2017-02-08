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〈情人節 吹動戀情〉Dyson貴婦吹風機 紅色限定

2017-02-08

〔記者吳佩樺／台北報導〕瞄準西洋情人節，Dyson supersonic吹風機引進紅色奢華限定版，即日起至2月底，台北信義新光三越A8館、台北統一時代、高雄漢神巨蛋Dyson專櫃購買，原價16,200元，優惠價14,600元。

根據Dyson調查，supersonic吹風機自去年上市以來，超過半數購買者竟然是男性，而非預料中的女性族群，可見高科技吹風機對男性也有極大吸引力，另分析不少男性是買來送給自己的另一半。南韓女星宋慧喬是台灣、南韓、香港、新加坡代言人，在廣告中摟著愛犬入鏡，用標準中文和台灣粉絲打招呼，迷人笑容替產品大加分。

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  • 搶攻情人節商機，Dyson supersonic吹風機推出紅色限定奢華版。

    搶攻情人節商機，Dyson supersonic吹風機推出紅色限定奢華版。

  • 宋慧喬代言Dyson supersonic吹風機，業者調查超過半數購買的是男性。

    宋慧喬代言Dyson supersonic吹風機，業者調查超過半數購買的是男性。

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