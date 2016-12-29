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Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好

2016-12-29

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞農曆春節將至，搶攻大掃除商機，Dyson引進「不倒翁」吸塵器Cinetic Big Ball，最大特色是號稱無論怎樣碰撞都不會翻倒、會自動回正。

Dyson表示，有些吸塵器撞到家具或絆到電線，就容易傾倒，但自家最新Cinetic Big Ball吸塵器，導入不倒翁科技，此為市面上唯一能自動回正的吸塵器，主要是讓吸塵器的零件以球面排列，最重的零件置於底部，加上流線型的球體外型，因此當機器被碰撞時，重力會讓機器自動回正。現場實測Cinetic Big Ball吸塵器，無論是撞到家具、用腳踢，以及從樓梯上摔落，的確都不會傾倒，如同不倒翁一樣會自己站起來。

此外，內建36顆微震氣旋橡皮震動端，可防止氣道孔阻塞，吸力更強。關節式設計把手，不只能360度旋轉，長度還能延伸至125公分，清掃天花板也沒問題。另有一大優點是加大集塵桶，不必使用集塵袋，只要輕輕一按，氣旋就能刮出集塵桶的微塵碎屑，雙手完全不會觸碰髒汙，機器本身也無需任何清潔和保養，十分方便。售價29,500元，明年1月1日至31日購買贈送4千元Dyson禮券，享5年保固。

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  • Dyson Cinetic Big Ball，輕輕一按，氣旋就能刮出集塵桶的微塵碎屑。 （記者吳佩樺攝）

    Dyson Cinetic Big Ball，輕輕一按，氣旋就能刮出集塵桶的微塵碎屑。 （記者吳佩樺攝）

  • Dyson Cinetic Big Ball內建36顆微震氣旋橡皮震動端，吸力更強。 （記者吳佩樺攝）

    Dyson Cinetic Big Ball內建36顆微震氣旋橡皮震動端，吸力更強。 （記者吳佩樺攝）

  • Dyson不倒翁吸塵器Cinetic Big Ball，傾倒會自動回正。（記者吳佩樺攝）

    Dyson不倒翁吸塵器Cinetic Big Ball，傾倒會自動回正。（記者吳佩樺攝）

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