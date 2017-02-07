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PUMA女力格言 Swan Pack剛柔並濟

2017-02-07

〔記者林欣若／台北報導〕從2016年起，PUMA號召名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、新生代女神凱莉珍娜（Kylie Jenner）、亞洲超模劉雯等加入女力團隊，宣揚「DO YOU」女力精神，2017年一開春全新推出的Swan Pack系列，完整展現這股「DO YOU」女力剛柔並濟的精神。

Swan Pack系列以蛻變的天鵝為設計主題，除了專業運動系列，也有PUMA近來極力推廣的SPORTSTYLE，從緊身連身衣、緊身長褲、運動內衣、訓練鞋到連帽風衣外套、連帽斗篷，透過強烈的顏色對比展現時尚和活力，擺脫傳統運動服無聊又呆版的印象。在功能部分則以特殊機能布料達到運動專業需求，例如連身緊身衣背後的交叉織帶設計與沿著頸線剪裁的透氣網布，除了襯托出女性柔美的肩頸線條，吸濕排汗的機能材質也提升舒適度，緊身褲能夠快速排汗，即使劇烈運動時，也能保持身體乾爽，採用超貼合布料製成，能隨著各種難度動作的延展，提供最舒適的包覆。

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  • PUMA Fierce Strap Swan Pack系列女性訓練鞋款，3,680元。

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  • PUMA本季全新系列找來票房女王張雨綺代言。

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標題：PUMA女力格言 Swan Pack剛柔並濟


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