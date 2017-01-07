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威廉王子愛牌 楊謹華羽毛裝站

2017-01-07

〔記者方惠宗／台北報導〕英國威廉王子的最愛、義大利頂級織品Brunello Cucinelli於「Bellavita」一樓打造佔地近百坪的台北旗艦店，楊謹華與鍾承翰出席剪綵、展現春夏新裝。楊謹華以羽毛感長裙搭配球鞋亮麗現身，鍾承翰對身上的麂皮軍裝外套一見鍾情，「質地輕薄柔軟，是夢幻必備款」，讚品牌低調奢華的作風是一種「默默的優雅」。

Brunello Cucinelli是Brunello Cucinelli先生於1978年創立的同名品牌，所生產的服裝以高品質著稱，品牌成立近40年，在時裝經營取得傲人的名聲。品牌自2017年度開始，由「Minoshin」美之心取得全台獨家代理權。全新旗艦店整體空間巧妙運用經典的喀什米爾材質於陳列細節，呼應簡約、低調的品牌DNA，勾勒出充滿人文氣息的義式氛圍。

店上，2017春夏女裝系列融合運動風格、女性嫵媚、男性圖紋，還有亮面的尖頭皮鞋，所有的設計都匯集於訂製魅力與日常功能的交融。男裝體現從白天的休閒到夜晚的優雅，休閒套裝亦由珍貴的夏季面料詮釋西褲講究的線條，造型更加優雅。

去年精品消費動力緩弱，Brunello Cucinelli逆勢成長，業者認為服裝風格能遊走正式與休閒，每樣單品毫無搭配界線，更符合現代需要。圖片提供：Brunello Cucinelli

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  • 楊謹華（左）與鍾承翰（右）日前出席Brunello Cucinelli台北旗艦店開幕剪綵。楊謹華羽毛感長裙，53,000元；光澤皮夾克，228,000元。鍾承翰麂皮軍裝外套，204,200元。（記者潘少棠攝）

    楊謹華（左）與鍾承翰（右）日前出席Brunello Cucinelli台北旗艦店開幕剪綵。楊謹華羽毛感長裙，53,000元；光澤皮夾克，228,000元。鍾承翰麂皮軍裝外套，204,200元。（記者潘少棠攝）

  • Brunello Cucinelli於Bellavita打造佔地近百坪的台北旗艦店。

    Brunello Cucinelli於Bellavita打造佔地近百坪的台北旗艦店。

  • 一張展現Brunello Cucinelli針織衫最經典的照片：英國威廉王子與凱特王妃的訂婚照，威廉王子穿著Brunello Cucinelli針織衫。

    一張展現Brunello Cucinelli針織衫最經典的照片：英國威廉王子與凱特王妃的訂婚照，威廉王子穿著Brunello Cucinelli針織衫。

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標題：威廉王子愛牌 楊謹華羽毛裝站


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