威廉王子1家4口過耶誕 喬治超Q、夏綠蒂萌翻

威廉和凱特一家四口，今年耶誕一起回到凱特娘家過節。（美聯社）

2016-12-25 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子和凱特王妃今天帶著喬治小王子和夏綠蒂小公主回到凱特的娘家伯克郡（Berkshire），一家4口共度耶誕節，他們一行人到教堂時，今年3歲的喬治和爸爸牽著手，圓滾滾的臉頰超Q，1歲的夏綠蒂則是做著鬼臉，萌到不行。

《每日郵報》報導，威廉和凱特在4年前也是回到凱特娘家過耶誕，當時懷著喬治的凱特孕吐嚴重，所以才會回到娘家，今年是他們第2次回凱特娘家過耶誕。

今年英國皇室其他成員都在桑德林漢姆宮（Sandringham House）度過耶誕，不過女王伊莉莎白二世因身體微恙，未外出做彌撒。

夏綠蒂公主做鬼臉。（美聯社）

今年3歲的喬治和爸爸牽著手，圓滾滾的臉頰超Q。（路透）

喬治王子對拐杖糖愛不釋手。（路透）