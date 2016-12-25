威廉王子1家4口過耶誕 喬治超Q、夏綠蒂萌翻
2016-12-25 23:27
威廉和凱特一家四口，今年耶誕一起回到凱特娘家過節。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國威廉王子和凱特王妃今天帶著喬治小王子和夏綠蒂小公主回到凱特的娘家伯克郡（Berkshire），一家4口共度耶誕節，他們一行人到教堂時，今年3歲的喬治和爸爸牽著手，圓滾滾的臉頰超Q，1歲的夏綠蒂則是做著鬼臉，萌到不行。
《每日郵報》報導，威廉和凱特在4年前也是回到凱特娘家過耶誕，當時懷著喬治的凱特孕吐嚴重，所以才會回到娘家，今年是他們第2次回凱特娘家過耶誕。
今年英國皇室其他成員都在桑德林漢姆宮（Sandringham House）度過耶誕，不過女王伊莉莎白二世因身體微恙，未外出做彌撒。
夏綠蒂公主做鬼臉。（美聯社）
今年3歲的喬治和爸爸牽著手，圓滾滾的臉頰超Q。（路透）
喬治王子對拐杖糖愛不釋手。（路透）
夏綠蒂公主俏皮地玩著拐杖糖。（圖擷取自每日郵報）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 智利發生規模7.6地震 已發布海嘯警報
- 俄國防部：墜毀軍機92名乘客 全數罹難
- 在美申請庇護被拘 星異議青年等面談
- 《中英對照讀新聞》 S. Korea worries about growing economic risks, amid impeachment push for President Park 在推動彈劾朴總統之際 南韓擔心經濟危機加劇
- 強颱納坦登陸菲律賓東部 當地疏散10萬人
網友回應
熱門新聞
- 挨撞又被求償200萬 顏損女學生跳樓亡
- （影音）林志玲昔日遭酸破音 站台五月天開口唱結果是...
- 撞車想快閃 原來載毒、子彈
- 創作不懈 八旬潘元石獲台南文化獎
- 不察師生扮納粹軍團 教部速拔優質高中認證
- 外銷產業併購漏洞 公平會補救
- 苑裡天下路消防隊舊廳舍前「線井」引民怨
- 王若琳荒唐開唱 砸200萬治奇裝
- 上網學栽植 種出大麻森林
- 兄弟留恰恰 月薪喊破80萬
- 斷交後聖多美人怎麼想？網友分享經驗被推爆
- 星期專論》半世紀前他們就提出「一中一台」
- 大溪觀光吊橋亮燈 夜晚更璀璨
- 〈徵文大拼盤〉一個人吃飯 小落寞（下）
- 漁村小學擁魚塭 多元課程先「摸魚」
- 一週大事（12月18日至24日）
- 川普要退 學者：我仍應按ＴＰＰ規範改革
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 租金人事預算全刪 動教園區恐夭折
- 加國台人傳愛 義助敘國難民
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急起飛
- 巧思最應景綠美化 蔣介石銅像變耶誕樹
- 小炳聖誕前夕攜母探望大炳「你在那邊好嗎」
- 自由廣場》廉政機構得講法治
- 影后搞定裸體趴 光溜溜跑進跑出
- 人生作業簿 小翼教給我的事
- 分手後首發文 Jolin與錦榮的默契是...
- 報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
- 2017我的愛情幸福嗎?
- 楊貴媚談情隨緣 自爆假戲真愛
- 青年築夢踏實 數位文創園區幫襯
- 自由廣場》高度緊張的經濟關係
- 官方發送月曆 議員批品質不齊
- 立院明審婚姻平權 國民兩黨團「社會無共識」時力憂「遭冷凍」
- 【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南
- 鄭朝方、張學舜 推客家菜上國宴
- 入冬缺食物 保育鳥淪偷雞賊
- 台南傑出藝術家巡迴展 一睹大師風采
- 米亞星世界：2016.12/25～12/31
- 妮可基嫚幫孤兒回家 耶誕不送禮捐30萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威廉王子1家4口過耶誕 喬治超Q、夏綠蒂萌翻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分