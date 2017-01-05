寢具特賣 農曆年前添新意
2017-01-05
〔記者凃盈如／台北報導〕國內知名代理歐美寢具的「日比家族」，於農曆年前推出一年一度的員購，共含115款床、13款被子，含蠶絲、羽絨、羊毛、科技纖維、特殊竹碳抗菌等材質，以及毛巾、靠墊等100元起零碼配件。日比寢具表示，今年深受消費者喜愛的Calvin Klein床組較往年多，以往可能僅4至5款，但今年回饋消費者，推出超過10款的3,500元單一特價床組，以及超過10款的3折款式。
此外，每日一物通常也是消費者搶翻的商品，每年活動時，在10：30前就有人到現場排隊，從1月9日至1月12日推出的每日一物，含100% 精梳棉床組、記憶枕、抗菌竹炭冬被，皆「挑戰專櫃商品最低價」。另有原裝進口床組2折起、純棉床組單一特價2,500元起、100%奧地利天絲床組單一特價3,500元起、原裝進口配件2折起，消費滿2,000元即可刷卡。
日比提到，今年比較多人詢問的商品是1月12日當天推出，原價7,960元，下殺到980元的EBC奈米抗菌竹炭冬被，另外，不一定會在員購場出現的Calvin Klein羊毛被今年也悄悄現身，比專櫃特價3,200元再便宜400元，唯一缺點是特賣地點較遠，位於南港遠東智慧科學園區內（台北市南港區南港路三段50巷7號B1），且開放時間為平日（1月9日至1月12日11：00至17：00），消費者要搶便宜可能得事前規劃。
圖片提供：日比寢具
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