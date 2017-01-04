潮牌設計展 突顯個性堅持

2017-01-04

﹝記者林欣若／台北報導﹞由設計師不二良和「五月天」主唱阿信所領軍的潮流品牌Stayreal推出「STAY REAL LIFE #在場證明特展」，除了不二良和阿信，更邀請李洪基、倉石一樹、Duncan、NewNew、KEA等音樂界、設計界和潮流界的重量級人物共同參與，每個人以房間為主題，透過天馬行空的自由發揮，設計出最能符合個人特色的房間。

阿信的房間到處是白色動物和家具，他說自己喜歡在夜深人靜的時候創作，這個房間是可以陪伴他熬夜的房間；南韓人氣歌手李洪基和阿信一樣熱愛夜生活，他的房間在光天化日下看似平凡，但一關燈後，便可看到滿牆的螢光塗鴉，這個房間和他現實生活中的工作室，有99%相似；不二良創作了Stayreal的靈魂人物「小鼠」，他的房間也以小鼠為主角，他將歷年來在平面、立體以及戶外展覽的作品，全都濃縮在房間；NewNew的房間有上萬種粉紅色布置、倉石一樹的房間有安迪沃荷的影子、KEA的房間充滿荒謬的裝置藝術、Duncan的房間則讓人認識他的過去、現在和未來，每一間房間都各有特色和看頭，展覽結合AR互動，讓參觀者更能參與創作者的世界。