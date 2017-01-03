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Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票

2017-01-03

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞搶攻農曆春節換機潮，Sony祭出即日起至2月15日，購買機王XZ贈送旅行套組，包含護照夾、行李吊牌以及充氣頸枕，隨機出貨不挑色、限量送完為止。另加碼上網完成登錄，有機會抽到日本雙人遊機票，例如東京、大阪等地，共抽出15組。

台灣高階手機市場遭蘋果iPhone 7寡占，三星Note 7夭折，僅剩Sony XZ能抗衡。Sony XZ自去年9月底上市以來，銷售頗佳，搶下高階Android手機銷售冠軍。最大特色是配置5軸防手震和三重影像感測技術，增進錄影和拍照品質。其它規格為5.2吋Full HD螢幕、高通S820處理器、2,300萬畫素主相機、1,300萬畫素前鏡頭，支援IP68防水。

圖片提供：Sony

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  • 購買Sony XZ有機會抽到日本雙人遊機票。

    購買Sony XZ有機會抽到日本雙人遊機票。

  • Sony XZ配置5軸防手震、三重影像感測技術，增進錄影和拍照品質。

    Sony XZ配置5軸防手震、三重影像感測技術，增進錄影和拍照品質。

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標題：Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票


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