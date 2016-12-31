美妝送禮 甜心顧面子

2016-12-31

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞農曆新年倒數計時，看好農曆春節是國人贈禮高峰，藥妝通路康是美掌握年節送禮需求，推出醫美、面膜、LOHAS、保養品、保健品及生活家電的禮盒提案，繼去年首次引進日本伴手禮，今年康是美再次精選來自日本七大名地，別具特色的禮盒，更針對日系熱銷商品規劃春節限定包裝與獨家優惠，而全台門市也同步祭出「滿千折百」及「任2件79折」的禮盒促銷活動。

康是美表示，今年特別引進大阪超人氣的心齋橋泡芙禮盒、信州老少皆宜的小蘋果年輪蛋糕禮盒、沖繩甜而不膩的紅芋泡芙禮盒等，同時，日系熱銷品也推出春節限定獨家包裝，像是明治膠原粉璀璨金2罐組、悠斯晶A乳霜春節禮盒組等，囊括伴手禮食品、保健食品、美容用品、身體保養共4大類別，提供消費者送禮便利性及多元性。