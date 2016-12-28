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書香飄咖啡味 閱讀好時光

2016-12-28

〔記者凃盈如／台北報導〕無印良品於新光三越台北信義店A11 3樓，推出全球首發的Café MUJI全新概念店，有別於Café&Meal MUJI提供料理與飲食的訴求，Café MUJI以「好食慢讀的咖啡時光」為概念，提供全時段的手沖咖啡與輕食，如丹麥開放式三明治、司康、蛋糕、奶酪等甜點，以及哥倫比亞、坦尚尼亞單一產區咖啡及台灣阿里山咖啡；開放式三明治價格帶為140至200元、甜點價格帶為60至160元。

佔地50坪的Café MUJI整體空間氛圍輕鬆，店內共40個座席，更是第一間提供MUJI BOOKS店內閱覽服務的門市，書籍的主題以咖啡、旅遊繪本、生活思考為主題。至於一旁的MUJI BOOKS佔地10坪，提供4,500冊以上的生活選書，是繼台南、台中後的台北首家，除了將不定期更新選書，也在書本之間加入了生活用品的展示，打造具有生活感的複合提案。台灣無印良品總經理梁益嘉表示，現在的消費者偏好「速食」，需要完整的感覺與提案，且他也認為，在商品趨勢上，除了健康概念仍為常態，也會追求更強的生活感。

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  • MUJI BOOKS進駐新光三越台北信義店A11 3樓，提供4,500冊以上選書，也在書本之間加入了生活用品，提供消費者更多生活情境的想像。（記者凃盈如攝）

    MUJI BOOKS進駐新光三越台北信義店A11 3樓，提供4,500冊以上選書，也在書本之間加入了生活用品，提供消費者更多生活情境的想像。（記者凃盈如攝）

  • Café MUJI提供民眾DIY手沖咖啡，透過手沖手勢，觀察咖啡與水的萃取關係。單一產區咖啡，180元。（記者凃盈如攝）

    Café MUJI提供民眾DIY手沖咖啡，透過手沖手勢，觀察咖啡與水的萃取關係。單一產區咖啡，180元。（記者凃盈如攝）

  • 全球首發的Café MUJI全新概念店，提供全時段的手沖咖啡與輕食，並且提供MUJI BOOKS店內閱覽服務。（記者凃盈如攝）

    全球首發的Café MUJI全新概念店，提供全時段的手沖咖啡與輕食，並且提供MUJI BOOKS店內閱覽服務。（記者凃盈如攝）

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