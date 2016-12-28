書香飄咖啡味 閱讀好時光
2016-12-28
〔記者凃盈如／台北報導〕無印良品於新光三越台北信義店A11 3樓，推出全球首發的Café MUJI全新概念店，有別於Café&Meal MUJI提供料理與飲食的訴求，Café MUJI以「好食慢讀的咖啡時光」為概念，提供全時段的手沖咖啡與輕食，如丹麥開放式三明治、司康、蛋糕、奶酪等甜點，以及哥倫比亞、坦尚尼亞單一產區咖啡及台灣阿里山咖啡；開放式三明治價格帶為140至200元、甜點價格帶為60至160元。
佔地50坪的Café MUJI整體空間氛圍輕鬆，店內共40個座席，更是第一間提供MUJI BOOKS店內閱覽服務的門市，書籍的主題以咖啡、旅遊繪本、生活思考為主題。至於一旁的MUJI BOOKS佔地10坪，提供4,500冊以上的生活選書，是繼台南、台中後的台北首家，除了將不定期更新選書，也在書本之間加入了生活用品的展示，打造具有生活感的複合提案。台灣無印良品總經理梁益嘉表示，現在的消費者偏好「速食」，需要完整的感覺與提案，且他也認為，在商品趨勢上，除了健康概念仍為常態，也會追求更強的生活感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 無印良品
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 「豪」奮戰拉傷 感動球隊逆轉勝
- 法拉利姊被爆有性愛影片 應徵小妹遭打槍
- 送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機
- 常民飲食文化特展 台史博上菜
- （高雄）只移1棵樹 李科永圖書館拍板
- 寇世勳出賣兒子 寇家瑞常換女友
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
- 《媒體爆料》謝維洲簽賭輸千萬 老爸謝長廷罵 去死
- 新豐漁民爭補償 揚言嗆星國
- 數千網友不請自來 壽星怒了
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」
- 北市友善狗狗公車 元旦起試辦
- 長者年菜、寒士圍爐 社福團體急
- 遊烏來新型態 接待家庭分享經驗
- 關懷學生視力 獅友贈設備
- 攏係為著伊！手足互毆又互刺
- 「玫瑰新村」非虛名 打造「玫瑰花園」
- 轉投資華孚吃補 神基今年EPS估3.6元
- 〈上班一族〉
- 日食爭議 亞協：日與台友好 才沒提告WTO
- 勞保國保年金給付提早入帳 310萬人受惠
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 籃球場支柱沒護套 打球易撞傷
- 樂陞可轉債發行缺失 金管會重罰遠銀、康和
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 郭靜開直播 緋聞男友小杰同歡
- 台日青棒對抗賽》朱益生完封勝 平鎮制日奪冠
- 有沒有看過槍？ 惡煞夜市亮槍嗆聲
- 「大哥」不在 騎士亂了套
- 邀畫家改造 大墩文化中心廁所飄「藝」味
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 悠緩步調的豐盈旅程─花蓮縣吉安鄉
- 比爾墨瑞改端咖啡 庸醫惡搞
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國對川普深感畏懼
- 〈愛の相親事件簿〉生育壓力壓垮幸福婚姻
- 竹市》中正、大同路三角窗 蟬聯地王
- 自由廣場》賄選新標準 1850元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：書香飄咖啡味 閱讀好時光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分