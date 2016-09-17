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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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適切生活 空間改造再進化

2016-09-17

〔記者凃盈如／台中報導〕相中台中七期消費力，MUJI無印良品將於台中新光三越開設中部最大旗艦店，為迎接該店開幕，MUJI即日起至9月25日於台中「孵空間」舉辦「Compact Life適切生活」展覽，與消費者溝通MUJI最新開發的商品與思維。

展區呈現了MUJI對於收納的極致發揮，其中一強大的改造案例，將原本近10坪大卻塞滿了雜物的客廳重新規劃，就連傳統神明廳也合拍地融入簡練的現代空間。無印良品台灣總經理梁益嘉透露，由於改造會動到神明廳，團隊還先擲筊問卜，取得神明同意才動工，開心成果讓長輩也很滿意。在孵空間展場，此案例以1:1大小呈現改造後空間，並提供改造前的影片對照，讓人切身體驗MUJI家具配置成果。

MUJI家具配置服務，每年創造6,000萬元業績，而本次提出的適切「隔間」概念，除擴大收納功能，更以方格牆打造輕隔間，讓居家空間配置更多元有彈性。梁益嘉透露， 品牌的居家輕裝潢服務正在推進中，目前仍在思考是否於內部培養工班，服務最快將於明年推出。

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  • 方格牆不但能夠收納喜愛的物件，更能做為輕隔間。其可延伸、自由發展的特色，為空間帶來彈性。（記者凃盈如攝）

    方格牆不但能夠收納喜愛的物件，更能做為輕隔間。其可延伸、自由發展的特色，為空間帶來彈性。（記者凃盈如攝）

  • MUJI展出最新開發的商品與思維，未來將利用ㄇ字單位打造廚房的收納空間。 （記者凃盈如攝）

    MUJI展出最新開發的商品與思維，未來將利用ㄇ字單位打造廚房的收納空間。 （記者凃盈如攝）

  • MUJI家具配置服務的實際改造案例，就連神明廳也重新打造，搭配木工丈量符合台灣文公尺的尺寸打造外框及檯面，其餘為MUJI現有商品。（記者凃盈如攝）

    MUJI家具配置服務的實際改造案例，就連神明廳也重新打造，搭配木工丈量符合台灣文公尺的尺寸打造外框及檯面，其餘為MUJI現有商品。（記者凃盈如攝）

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