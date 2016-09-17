適切生活 空間改造再進化
2016-09-17
〔記者凃盈如／台中報導〕相中台中七期消費力，MUJI無印良品將於台中新光三越開設中部最大旗艦店，為迎接該店開幕，MUJI即日起至9月25日於台中「孵空間」舉辦「Compact Life適切生活」展覽，與消費者溝通MUJI最新開發的商品與思維。
展區呈現了MUJI對於收納的極致發揮，其中一強大的改造案例，將原本近10坪大卻塞滿了雜物的客廳重新規劃，就連傳統神明廳也合拍地融入簡練的現代空間。無印良品台灣總經理梁益嘉透露，由於改造會動到神明廳，團隊還先擲筊問卜，取得神明同意才動工，開心成果讓長輩也很滿意。在孵空間展場，此案例以1:1大小呈現改造後空間，並提供改造前的影片對照，讓人切身體驗MUJI家具配置成果。
MUJI家具配置服務，每年創造6,000萬元業績，而本次提出的適切「隔間」概念，除擴大收納功能，更以方格牆打造輕隔間，讓居家空間配置更多元有彈性。梁益嘉透露， 品牌的居家輕裝潢服務正在推進中，目前仍在思考是否於內部培養工班，服務最快將於明年推出。
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