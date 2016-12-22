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新光三越台中中港店 打造饕客天堂

2016-12-22

高樓層改裝 結合運動藝文美食 流沙包豬排等挑逗味蕾

〔記者凃盈如／台北報導〕全台百貨店王新光三越台中中港店，看準新世代熱愛運動、體驗時尚潮流、美食嘗鮮等心態，以微型Shopping Mall概念，進行9至14樓高樓層的SKY MALL改裝，匯集美食、藝文展演、運動休閒及娛樂。9至10樓「美食新聚場」為餐酒館以及人氣排隊餐廳，除了將餐飲比例從9%提升到12%，也是17年來首度最大規模的餐廳改裝，邀請全球最熱門的美食餐廳，譬如到香港旅遊必吃、月賣1.2萬顆的流沙包的港點品牌「點點心」已於昨日開幕、蟬連日本當地業績王及排隊人氣第一的天丼全台旗艦店「金子半之助」，也將在12月28日開幕。

新進駐的15家美食品牌，含8家台中獨家美食，以及全台2個獨家品牌「時時香」、「HOPS精釀啤酒餐館」，時時香為瓦城集團旗下的全新中式餐廳全球首店，HOPS精釀啤酒餐館則與臺虎精釀合作，打造精緻的餐酒文化 。8家台中獨家除了點點心、金澤日賣千顆的現烤冰淇淋波蘿麵包、「用筷子即可夾斷」的日本軟嫩豬排MAiSEN、食尚義式創意料理miacucina，以及澳洲和牛鍋物專門店黑毛屋、台北鰻魚飯名店劍池屋、頂級韓式燒烤兩班家，更有牛排教父鄧有癸主導的「301大道」牛排館，301大道除擁有主力餐點熟成牛排，店內也將裝設烤爐，讓消費者親眼看到手工Pizza實演。至於11至12樓，則以「潮聖地」定義，結集運動休閒的國際品牌旗艦大店、愛迪達全台百貨首發的home court概念店，限定的Originals商品款式會更齊全，10樓也打造了超過300坪的「天空劇場」，可舉辦大型特展、特賣，也不定期推出主題市集，目前正展出蔡依林「皇后陛下」翻糖藝術創作團隊的作品。

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  • 金子半之助將於12月28日於新光三越台中中港店開幕。

    金子半之助將於12月28日於新光三越台中中港店開幕。

  • 阿緯提到，點點心菜色排名前3名分別為豬仔流沙包、脆皮鮮蝦腸和香煎蘿蔔糕，豬仔流沙包單店一天可賣出1,500顆（500份）。（記者凃盈如攝）

    阿緯提到，點點心菜色排名前3名分別為豬仔流沙包、脆皮鮮蝦腸和香煎蘿蔔糕，豬仔流沙包單店一天可賣出1,500顆（500份）。（記者凃盈如攝）

  • 「世界第二好吃的現烤冰淇淋菠蘿麵包」，昨日進駐新光三越台中中港店，推出香草、巧克力、抹茶3個口味，價格與日本近乎同步，1個120元，現場大排長龍。

    「世界第二好吃的現烤冰淇淋菠蘿麵包」，昨日進駐新光三越台中中港店，推出香草、巧克力、抹茶3個口味，價格與日本近乎同步，1個120元，現場大排長龍。

  • 邁泉豬排在今年10月進駐新光三越信義店A9後，昨日在台第2家店於新光三越台中中港店開幕，一開幕店外就擠滿排隊人潮。

    邁泉豬排在今年10月進駐新光三越信義店A9後，昨日在台第2家店於新光三越台中中港店開幕，一開幕店外就擠滿排隊人潮。

  • 點點心進駐新光三越台中中港店，昨日開幕，阿緯找來摯友邰智源站台。 （記者凃盈如攝）

    點點心進駐新光三越台中中港店，昨日開幕，阿緯找來摯友邰智源站台。 （記者凃盈如攝）

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