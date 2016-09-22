Audrey魔塑身形 Lady華麗巴黎
2016-09-22
〔記者凃盈如／台北報導〕Audrey內衣發布秋冬最新商品「魔塑5D」系列，推出「上挺提托」、「側推包覆」、「舒適無壓」3款新品，其中「上挺提托」將Audrey獨家專利的「3D魔襯」升級，側推片以彈性不織布增加0.5公分，向上延伸到肩帶，可幫助去除副乳，打造美胸；「側推包覆」款則於內衣外側下緣以2片彈性網布接合，縫製有如手捧感覺的Ｕ型提托柄布片，一體成型延伸至肩帶，讓胸型更渾圓集中，看起來也更顯瘦；至於「舒適無壓」系列，則是給喜歡無鋼圈內衣的女性，兼具舒適感與機能的新選擇。該款罩杯內部有Y字型透氣導流槽，有助排熱透氣，側邊無塑條設計讓人享受無束縛的自在感，最特別的是，該款內衣有別於一般無鋼圈款式，在罩杯下緣印壓出「微笑弧圈」，即便無鋼圈，也能保證穩定不輕易滑動。
Lady內衣於秋冬新品以幾何圖樣帶來華麗的裝飾，從巴黎為主題推出3系列，「優雅女伶」 （Ballerina）藉由鏤空透明感刺繡蕾絲呈現性感；「午夜巴黎」（Night Dance）系列特色則為肩帶上的小條蕾絲與花邊，以對比色使花型更立體，「漫步香榭」則結合水晶串珠設計，展現華麗的層次感。
圖片提供：Audrey、Lady
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 〈最新上市〉大同電鍋WiFi版
- Audrey魔塑身形 Lady華麗巴黎
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 「滑」世代當道 家電夯食譜App 秒變大廚
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 株頂冒出玉米穗 植物專家：氣候異常
- 美國Fed利率不動 暗示今年底前可能升息
- yes123求職網調查／93%上班族想創業 多半選擇開餐飲
- 中國施壓FAO逼我官員離場 外交部抗議
- 國道狗屍害撞車 她爭國賠敗給7分鐘
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 創黨30年 蔡英文：證明民進黨可信賴
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 旭海丟石許願？教科書惹怒排灣族
- 瘋狂打擊年 恐破6項紀錄
- 原子邦妮新歌MV 有屍速Fu
- 「中國首善」陳光標 勾結令計劃被查
- 瑞莎自然產女 老公淚迎小情人
- 小傑顏值逆天 曾對蔡康永說NO
- 2千公升汽油運抵 蘭嶼油荒稍解
- 更生人自立 再助更生人
- 停火協議搖搖欲墜？ 印、巴再爆軍事衝突
- 保留舊魚市場 市府提4方案
- 保險套＋避孕藥 分手不怕「出人命」
- 群聯上傳重編財報 1元收購永馳
- 收容難民 50國允再增36萬人
- 英邁凱輪汽車否認與蘋果談併購
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 夜宿市圖 暑假熱烈寒假續辦
- 400人義剪義燙 800長者好開心
- 職場歧視同志 「性別盲」惡意中傷
- 日推新QQE 日圓貶股市漲
- 縣府與伊普斯威奇市 締盟
- 被爆婚外情 陳彥伯︰一肩扛起責任
- 金融時報：蘋果洽購麥凱輪汽車公司
- 軍艦成寶可夢補給站？軍方也納悶
- 李婷宜卸貨補票 鏟肉繼續賺
- 首度到台中 女性影展10.20開演
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
- 獎勵良師 竹市表揚297人
- 誆遷幽靈戶詐財 女判刑4個月
- Tesla電動車校園充電 台科大首見
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Audrey魔塑身形 Lady華麗巴黎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分