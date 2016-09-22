Audrey魔塑身形 Lady華麗巴黎

2016-09-22

〔記者凃盈如／台北報導〕Audrey內衣發布秋冬最新商品「魔塑5D」系列，推出「上挺提托」、「側推包覆」、「舒適無壓」3款新品，其中「上挺提托」將Audrey獨家專利的「3D魔襯」升級，側推片以彈性不織布增加0.5公分，向上延伸到肩帶，可幫助去除副乳，打造美胸；「側推包覆」款則於內衣外側下緣以2片彈性網布接合，縫製有如手捧感覺的Ｕ型提托柄布片，一體成型延伸至肩帶，讓胸型更渾圓集中，看起來也更顯瘦；至於「舒適無壓」系列，則是給喜歡無鋼圈內衣的女性，兼具舒適感與機能的新選擇。該款罩杯內部有Y字型透氣導流槽，有助排熱透氣，側邊無塑條設計讓人享受無束縛的自在感，最特別的是，該款內衣有別於一般無鋼圈款式，在罩杯下緣印壓出「微笑弧圈」，即便無鋼圈，也能保證穩定不輕易滑動。

Lady內衣於秋冬新品以幾何圖樣帶來華麗的裝飾，從巴黎為主題推出3系列，「優雅女伶」 （Ballerina）藉由鏤空透明感刺繡蕾絲呈現性感；「午夜巴黎」（Night Dance）系列特色則為肩帶上的小條蕾絲與花邊，以對比色使花型更立體，「漫步香榭」則結合水晶串珠設計，展現華麗的層次感。

圖片提供：Audrey、Lady