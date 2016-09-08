| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

送貨員交不到女友 竟偷胸罩解悶

2016-09-08  22:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市黃姓送貨員交不到女友，上個月底竟異想天開，1天連偷2次內衣，還當場穿起胸罩，蕭婦被偷到火大，裝監視器揪出黃男，他嚇壞丟衣落跑，反被蕭婦擋下，警方當場人贓俱獲，將他依法送辦。

警方調查，嫌疑人黃姓男子（27歲）未婚擔任送貨員，上月21日下午2時許，到鳳山中崙社區7樓頂晒衣場，偷竊陳姓婦人的無袖上衣、牛仔短裙，得手後離去。

不料他竟食髓知味，才經過2個多小時，再度行竊蕭婦的黑色胸罩，還當場穿在胸部，由於蕭婦多次被偷內衣，火大裝設監視器揪賊，果然發現黃男賊跡，報警後上樓抓人。

蕭婦當面怒斥黃男，他聽聞有人上樓，嚇壞趕緊脫下胸罩，丟衣後準備落跑，卻被蕭婦擋下，氣罵黃男「怎能偷衣？」，整個過程監視器全都錄，警方據報趕赴現場，當場人贓俱獲，將他帶回所內偵辦。

警方表示，黃男到案坦承偷竊2次內衣，供稱因交不到女朋友，才會偷女用胸罩，滿足內心的慾望，警訊後將他依竊盜罪法辦。

廣告
  • 黃男下手偷胸罩，監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

    黃男下手偷胸罩，監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

  • 黃男偷胸罩，還當場試穿，監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

    黃男偷胸罩，還當場試穿，監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 內衣 竊盜 胸罩 送貨員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：送貨員交不到女友 竟偷胸罩解悶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.