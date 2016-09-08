送貨員交不到女友 竟偷胸罩解悶

2016-09-08 22:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市黃姓送貨員交不到女友，上個月底竟異想天開，1天連偷2次內衣，還當場穿起胸罩，蕭婦被偷到火大，裝監視器揪出黃男，他嚇壞丟衣落跑，反被蕭婦擋下，警方當場人贓俱獲，將他依法送辦。

警方調查，嫌疑人黃姓男子（27歲）未婚擔任送貨員，上月21日下午2時許，到鳳山中崙社區7樓頂晒衣場，偷竊陳姓婦人的無袖上衣、牛仔短裙，得手後離去。

不料他竟食髓知味，才經過2個多小時，再度行竊蕭婦的黑色胸罩，還當場穿在胸部，由於蕭婦多次被偷內衣，火大裝設監視器揪賊，果然發現黃男賊跡，報警後上樓抓人。

蕭婦當面怒斥黃男，他聽聞有人上樓，嚇壞趕緊脫下胸罩，丟衣後準備落跑，卻被蕭婦擋下，氣罵黃男「怎能偷衣？」，整個過程監視器全都錄，警方據報趕赴現場，當場人贓俱獲，將他帶回所內偵辦。

警方表示，黃男到案坦承偷竊2次內衣，供稱因交不到女朋友，才會偷女用胸罩，滿足內心的慾望，警訊後將他依竊盜罪法辦。