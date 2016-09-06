| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 消費

RV經典方扣銜典麗水蛇皮

2016-09-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕法國精品鞋履配件品牌Roger Vivier（簡稱RV）為慶祝台灣Bellavita精品店擴建一周年，特別限量推出台灣限定版Belle Vivier Trumpette高跟鞋與Ines信封手拿包，以水蛇皮製作。

Belle Vivier系列高跟鞋與Ines信封手拿包均為RV經典單品，搭配品牌標誌的方形飾釦。搭配Trompete鞋跟的Belle Vivier Trompette高跟鞋自2年前推出後便深得顧客喜愛，此次首度推出珍稀水蛇皮材質，共有黑、藍灰、極光粉三色，各限量50雙。Ines水蛇皮信封手拿包限量10只。

圖片提供：Roger Vivier

廣告
  • RV台灣限定款Belle Vivier Trompette高跟鞋，各38,200元；Ines信封式手拿包89,900元。

    RV台灣限定款Belle Vivier Trompette高跟鞋，各38,200元；Ines信封式手拿包89,900元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Roger Vivier
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：RV經典方扣銜典麗水蛇皮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.