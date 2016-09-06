RV經典方扣銜典麗水蛇皮
2016-09-06
〔記者王瀅娟／台北報導〕法國精品鞋履配件品牌Roger Vivier（簡稱RV）為慶祝台灣Bellavita精品店擴建一周年，特別限量推出台灣限定版Belle Vivier Trumpette高跟鞋與Ines信封手拿包，以水蛇皮製作。
Belle Vivier系列高跟鞋與Ines信封手拿包均為RV經典單品，搭配品牌標誌的方形飾釦。搭配Trompete鞋跟的Belle Vivier Trompette高跟鞋自2年前推出後便深得顧客喜愛，此次首度推出珍稀水蛇皮材質，共有黑、藍灰、極光粉三色，各限量50雙。Ines水蛇皮信封手拿包限量10只。
圖片提供：Roger Vivier
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