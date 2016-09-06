超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北

2016-09-06

〔記者方惠宗／台北報導〕靜水流深！創立於1849年、以行李箱起家，並以防水防潮專利與輕盈等創新發明打響名號的Moynat在台展店、進駐台北Bellavita；無須大張旗鼓，便以大家風範吸引行家期待。為開幕抵台的品牌總裁Guillaume Davin與藝術總監Ramesh Nair昨（5）日接受記者訪問更說出驚人內幕：「Moynat沒有行銷部門！」

能想像沒有行銷部門的公司？這個巴黎皮件工坊就是成功案例！品牌儘管自1970年代一度沉寂，終於在LVMH集團總裁Bernard Arnault的主理下，2011年重返於世。

Moynat創辦人Pauline Moynat是那個年代唯一一位以製造行李箱成名的女工匠；因應汽車等新形態交通方式，率先設計適合汽車旅行的行李箱；這種順應生活形式轉變並保留獨樹一格的工藝技法，最終成為Moynat的品牌基因。

Ramesh Nair以精緻、奢華、文化的價值為Moynat定義。他自檔案翻新記憶，延續頂級皮革與經典作品、如Pauline包或Réjane包，並尋回失傳的技藝、例如90度縫法，並研發新法、創新顏色，令人見證Moynat傳承至今的優良傳統。

嚴格來看，無論工藝、創意或品質，Moynat都讓人無法以「時尚品牌」概括稱之；這種並非人人都可擁有的美好事物、比奢華還要奢華的品質以獨有格調引人追求，甚至「有機」的毋須施加行銷術，僅靠最傳統、最純粹的質料與人手，不斷嶄露光芒。

Moynat此刻全球有十家店面。記者問及當前不明的精品市況與未來計畫，Guillaume Davin表示品牌不受大環境影響；坐落Bellavita的Moynat之家應是品牌在台唯一的專門店；他說：「重視創意、皮革工藝與品質是Moynat的核心價值，過去如此，未來也是如此。」

圖片提供：Moynat