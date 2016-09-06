| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 消費

超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北

2016-09-06

〔記者方惠宗／台北報導〕靜水流深！創立於1849年、以行李箱起家，並以防水防潮專利與輕盈等創新發明打響名號的Moynat在台展店、進駐台北Bellavita；無須大張旗鼓，便以大家風範吸引行家期待。為開幕抵台的品牌總裁Guillaume Davin與藝術總監Ramesh Nair昨（5）日接受記者訪問更說出驚人內幕：「Moynat沒有行銷部門！」

能想像沒有行銷部門的公司？這個巴黎皮件工坊就是成功案例！品牌儘管自1970年代一度沉寂，終於在LVMH集團總裁Bernard Arnault的主理下，2011年重返於世。

Moynat創辦人Pauline Moynat是那個年代唯一一位以製造行李箱成名的女工匠；因應汽車等新形態交通方式，率先設計適合汽車旅行的行李箱；這種順應生活形式轉變並保留獨樹一格的工藝技法，最終成為Moynat的品牌基因。

Ramesh Nair以精緻、奢華、文化的價值為Moynat定義。他自檔案翻新記憶，延續頂級皮革與經典作品、如Pauline包或Réjane包，並尋回失傳的技藝、例如90度縫法，並研發新法、創新顏色，令人見證Moynat傳承至今的優良傳統。

嚴格來看，無論工藝、創意或品質，Moynat都讓人無法以「時尚品牌」概括稱之；這種並非人人都可擁有的美好事物、比奢華還要奢華的品質以獨有格調引人追求，甚至「有機」的毋須施加行銷術，僅靠最傳統、最純粹的質料與人手，不斷嶄露光芒。

Moynat此刻全球有十家店面。記者問及當前不明的精品市況與未來計畫，Guillaume Davin表示品牌不受大環境影響；坐落Bellavita的Moynat之家應是品牌在台唯一的專門店；他說：「重視創意、皮革工藝與品質是Moynat的核心價值，過去如此，未來也是如此。」

圖片提供：Moynat

廣告
  • Moynat至今保留並研發出許多獨門工藝。這是在一款皮革行李吊牌上以異色皮革拼出的古董車圖案的極致展現。（記者方惠宗攝影）

    Moynat至今保留並研發出許多獨門工藝。這是在一款皮革行李吊牌上以異色皮革拼出的古董車圖案的極致展現。（記者方惠宗攝影）

  • Moynat向默片女星Gabrielle Réjane致敬的經典作品：Réjane包。Mini Réjane黑色款，195,600元。

    Moynat向默片女星Gabrielle Réjane致敬的經典作品：Réjane包。Mini Réjane黑色款，195,600元。

  • Moynat為流傳於世的經典包款注入摩登色系。Petite Pauline 包款，各128,300元。

    Moynat為流傳於世的經典包款注入摩登色系。Petite Pauline 包款，各128,300元。

  • 一幅刊載於1911年的Moynat廣告，可見行李箱內凹箱身的弧形底部；此奇特造型成為Moynat辨識度最高的品牌標誌。

    一幅刊載於1911年的Moynat廣告，可見行李箱內凹箱身的弧形底部；此奇特造型成為Moynat辨識度最高的品牌標誌。

  • Moynat藝術總監Ramesh Nair。

    Moynat藝術總監Ramesh Nair。

  • 台灣首家Moynat進駐台北Bellavita。圖為模特兒展示Petite Réjane鱷魚皮款（左），1,027,000元；Gabrielle包款，118,200元。

    台灣首家Moynat進駐台北Bellavita。圖為模特兒展示Petite Réjane鱷魚皮款（左），1,027,000元；Gabrielle包款，118,200元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 行李箱 超越奢華頂級皮件
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.