一哩低碳一里幸福 e-moving無汙服務

2016-09-02

﹝記者方維鐸／台北報導﹞中華汽車電動二輪e-moving近年積極協助打造低碳城市，除了推動本島城市旅遊外，再推出「一哩低碳 一里幸福」計畫，特別選在中華汽車的家鄉─桃園做為首發站。

昨天跟桃園市政府攜手推動「一哩低碳 一里幸福」計畫，未來桃園市每位里長將由中華汽車提供免費配置1台中華e-moving，讓里長以無排汙的電動機車穿梭大街小巷深入在地服務里民，計畫初期將有495位里長共襄盛舉，讓里長每天的里民服務，都能累積低碳的里程，而不是留下汙染的足跡。

桃園市政府為推廣電動機車，不僅在購買電動機車時提供高額補助，也於公部門、企業、學校、社區、賣場和加油站等建置677座友善的充電站與專屬停車位，免除民眾的續航和找停車位的焦慮。未來市府將持續擴大電動機車補助及廣設充電站，例如新購電動機車補助25,000元（含中央補助），由二行程機車汰換為電動機車者補助31,000元（含中央補助），更換鋰電池補助4,000元。

為了讓「一哩低碳 一里幸福」計畫推廣成功，特別邀請擅以真誠的聲音訴說動人故事的吳念真導演，量身打造符合本次主題的微電影來正視台灣空汙改善議題。透過吳導演細膩的鏡頭，親切的語言和活潑的劇情，巧妙演示了每位里長服務里民的辛勞，以及電動機車無汙染等優勢，讓維護家園的潔淨空氣、打造低碳家園從里長開始帶頭做起。

圖片提供：中華汽車