黃清山︰先進手術衣全力衝刺

2017-10-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕南六高值化利基型產品「拋棄式水針不織布手術衣」市佔率站穩世界第一，正式打敗杜邦。董座黃清山（見圖，記者陳柔蓁攝）表示，南六自行研發製程成功，這種防液體滲漏、親濕、防靜電的手術衣世界佔有率杜邦佔4成，其餘6成由南六掌控。

這款手術衣當初由杜邦壟斷市場，在談技術授權與代工時，杜邦開出「成功就讓南六做，但失敗則由南六一概承擔」的不平等條約，黃清山聽了當場拍桌而去，後來自行成功研發出製程，並通過美標、歐規、日規認證。南六不願代工，杜邦的產能就擴大不了、獲利有限，甚至把手術衣部門賣給法商，南六獲得更多客戶轉單。

南六積極建立全球先進的手術衣關鍵製造技術，擁有全世界最寬6.2米的水針不織布機械，不織布產能在亞洲僅次於日本東麗公司。相較於上市公司慣用增資從股市提款投資買設備，南六是跟銀行借錢，剛開始銀行一直催繳，過得很辛苦，現在這些都度過了，黃清山說，接下來是公司的衝刺階段。

南六也是台灣「郵局面膜」的獨家供應商。黃清山說，當初做面膜是因為想要讓不織布加值化，後來郵局增加零售業務，賣一些黃金、洗潔精，南六進駐郵局通路竟然一炮而紅。目前在運作的橋頭廠將搬到燕巢新廠，其中一棟要設計為做美容產品的生技大樓，專門做美容護膚產品，預計明年第一季機台進駐、9月投產。

看上印度的人口紅利，黃清山成為傳產赴印投資的第一人，南六的印度擴產計畫第一期投資6億台幣，黃清山說，「印度當地有種姓制度、貪污、電力不穩等問題，且每個州的法律和稅制都不一樣。南六當先鋒，以後可分享成功經驗。」預計印度廠三年內可以完工、投產，待印度產能加入後，南六年度營收將衝破百億大關。