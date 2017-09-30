全國電新品牌Digital City 5年拚開20家

2017-09-30

〔記者王憶紅／台北報導〕全國電（6281）新型態3C通路品牌Digital City繼高雄店後，第二家門市昨在台中正式開幕，全國電總經理林政勳表示，未來在北部、桃園、中部、南部等指標性城市都將陸續設點，預計5年內以拓展20家Digital City為目標。

林政勳指出，全國電目前是採取「全國電（一般店）」和「Digital City」的雙品牌策略，一般店的定位是專業、親切、「足感心」，Digital City的定位則是新潮、科技、數位。目前全國電全台有328家分店，其中一般店326家，Digital City有2家。

新品牌業績 為一般店2倍

據指出，Digital City高雄民族館今年5月開幕至今，每月營業額達4000-5000萬元，是一般店的2倍以上。

林政勳說，Digital City已向蘋果申請Apple Shop的設立，預期高雄Digital City可望在明年上半年就申設成功，進而帶動更多的來客量。

因去年政府推出節能補助，帶動全國電去年營收168.12億元，創歷史新高，今年上半年在基期較高下，營收年減11.54％；林政勳指出，今年下半年會較去年同期好，全年以追平去年營收為目標。全國電累計1-8月營收118.09億元，年減已縮小至個位數的4.68％。

至於明年展望，林政勳說，明年起政府將推動「冷氣季節性能因數」（CSPF）的檢測標準，以取代以往的「能源效率比」（EER）分級標示，預期可望帶動冷氣銷售表現。