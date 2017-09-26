iPhone X有雜音 蘋概股變棄婦

2017-09-26

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone 8與iPhone 8 Plus銷售冷清，蘋果上週單週股價跌幅高達5.5%，重擊台灣蘋果概念股，台灣蘋概股從貴婦變棄婦，多檔個股股價頻頻破底，可成（2474）近1個月跌幅已逾23%，鴻海（2317）跌掉9.4%，大立光（3008）跌幅也有11.1%。法人指出，解鈴還需繫鈴人，蘋概股止跌需看美國蘋果股價臉色，近期蘋果銷售成績不如預期，iPhone X生產進度雜音不斷，短線對蘋果以及蘋概股均造成壓力。

法人︰iPhone X需求值得期待

蘋概股在蘋果新機發表會後，股價出現利多出盡、獲利了結的弱勢發展，並且一路跌跌不休，拖累台股指數劇烈修正，因蘋概股佔台股比重高達30%之多，蘋概股這波走跌，讓台股再度跌破季線支撐，目前市場都在等待iPhone X，現階段處於新機銷售狀況的空窗期，良率與量產時間眾說紛紜，導致蘋概股利空雜音不斷。

近期多家外資對蘋概股示警，建議投資人獲利了結，美系外資出具最新台股策略研究報告指出，因iPhone 8銷售不理想，科技股投資價值處於相對高點，將2017年台股指數目標從1萬1500點下修至1萬700點，預估2018年目標為1萬1000點。

法人分析，iPhone 8與iPhone 8 Plus銷量恐有下修風險，但iPhone X需求值得期待，預估iPhone X在10月起產量可望陸續放大，相關供應鏈營運可望受惠。

〈span class=paperkeyword〉蘋概股1#iPhone X2#iPhone 8〈/span〉